我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

GPU供應緊俏 微軟不再是OpenAI運算能力的獨家供應商

編譯簡國帆／綜合外電
微軟公司不再是OpenAI運算能力的獨家供應商。(路透)
微軟公司不再是OpenAI運算能力的獨家供應商。(路透)

在繪圖處理器（GPU）供應依然吃緊之際，OpenAI最大投資人兼主要雲端合作夥伴微軟公司，不再是OpenAI運算能力的獨家供應商。

在美國總統川普宣布OpenAI、軟銀及甲骨文等業者合資成立Stargate的同一天，微軟表示已和OpenAI簽署新協議，不再是OpenAI運算能力的獨家供應商，但仍為託管OpenAI雲端工作量的微軟，若微軟無法滿足OpenAI的需求，OpenAI能尋找其他合作夥伴。

微軟也仍有權把OpenAI的智慧財產權用於Copilot等產品，也依然是OpenAI應用程式介面的運算要求獨家供應商。微軟表示，OpenAI最近已為產品和模型訓練做出「新的重大Azure承諾。OpenAI表示，將繼續提高對微軟Azure的消費。

OpenAI已表示，可取得的運算能力短缺，導致產品延後推出，據傳更已造成與微軟之間的關係緊張，去年6月時，微軟在股東施壓下，允許OpenAI和甲骨文簽署協議，取得額外運算能力。

OpenAI在宣佈合資成立Stargate的聲明中表示，甲骨文、微軟、安謀（Arm）及輝達（NVIDIA）都是設立資料中心基礎設施的「關鍵初步技術合作夥伴」。

OpenAI 微軟 甲骨文

上一則

AI助攻 台灣去年外銷訂單5895億美元 史上第3高

延伸閱讀

Nvidia再度超越蘋果 市值躍居全球上市公司第一

Nvidia再度超越蘋果 市值躍居全球上市公司第一
川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫

川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫
財經簡訊

財經簡訊
三星傳與OpenAI合作開發AI TV 擬打造可互動又能翻譯字幕的功能

三星傳與OpenAI合作開發AI TV 擬打造可互動又能翻譯字幕的功能

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通