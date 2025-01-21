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人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

編譯張佑生/即時報導
川普就職典禮，富豪群集，右起特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)
川普就職典禮，富豪群集，右起特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)

財產達13位數是怎麼樣的概念？用中文來理解，就是「兆」（trillion），英文稱身家超過10億美元的人為billionaire，商業媒體還有專門的排行榜。現在，史上從未出現過的trillionaire，有望在10年內出現，而且多達5位，包括黃仁勳

財星雜誌報導，樂施會（Oxfam）根據富比世雜誌的財富排行做出預測。當然，要成為trillionaire之前得先是billionaire，甚至是multibillionaire。被看好有此潛力的富豪包括：特斯拉的馬斯克、亞馬遜的貝佐斯、Meta的查克柏格、輝達的黃仁勳，以及LVMH集團的老闆阿諾特。

除了黃仁勳，其他四位都出席20日舉行的川普就職典禮，前面三位還坐在前排，比川普內閣部長還前面，和美國前正副總統分坐在前排兩側。預測認為現在是全球首富的馬斯克達標速度最快，可能在2027年就成為trillionaire。黃仁勳目前資產淨值為1170億美元。

「樂施會」是由21個獨立組織組成的國際聯會，共同開展工作以消除貧窮及導致貧窮的不公義現象，在國際上發揮更大影響力。

輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)

黃仁勳 馬斯克 川普

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