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川普上任「關稅威脅」成真？ 專家：不確定性仍是市場主流

財經新聞組／綜合報導
川普正式再度入主白宮，金融市場樂觀以對。（路透）
川普正式再度入主白宮，金融市場樂觀以對。（路透）

投資人準備迎接川普的第二次就職典禮，期待從他的親商議程中獲益，但同時仍對他的貿易保護主義政策保持警惕，特別是在關稅問題上的立場。

川普上任後提出雄心勃勃的政見，包括貿易改革、打擊移民、減稅和放鬆加密貨幣監管。投資經理人正在調整各資產類別的投資組合，並關注他的就職演說，尋找可能引發近期市場趨勢的訊號。

CFRA Research首席市場策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「不確定性仍然是市場主流，每個人都在關注諸如上任首日的關稅威脅是否會成為現實、或者只是一種談判策略等問題的答案。」

但許多人仍希望，新任總統最初的言論和行動能得到相對溫和的回應。

道富環球投資管理公司(State Street Global Advisors)投資長阿羅內(Michael Arone)表示：「川普一開始的口頭警告可能比真正的行動更糟糕。」他預計川普最重大政策變化的時間和影響將會在更長的時間後才會顯現。

不過，川普的關稅計畫有可能進一步加劇通膨擔憂，進而對債券和股票價格造成壓力；而加強移民控制的舉措也可能對這些市場產生影響。放鬆監管的措施提振了銀行股，並推動加密貨幣飆升。

在公布獲利飆升的同時，華爾街執行長告訴投資人，新一屆美國政府將採取商業友善政策，對銀行有利。

史托佛表示：「投資人對於可能放鬆監管以及企業和商業所得稅的可能降低非常熱中。」

繼1月初因通膨擔憂而遭到拋售之後，史坦普500指數在選舉後的漲勢已冷卻至2.7%。

川普計畫在宣誓就任總統後立即頒布一系列針對移民和能源等關鍵政策領域的行政命令。

根據媒體之前分析，加密貨幣產業預計川普將透過建立聯邦比特幣儲備、擴大銀行准入和創建加密貨幣委員會來兌現其「加密貨幣總統」的競選承諾。

在川普第一屆政府執政的第一年，史指上漲了19.4%；而川普入主白宮後的前100天，史指也上漲了5%。在川普第一任期內，史指總計上漲近68%，但市場出現波動，部分原因是川普與中國的貿易戰。

2017年1月川普發表就職演說後，史指當日收盤上漲0.3%。由於20日是馬丁路德金紀念日，美國股市和債市休市，因此大部分交易反應可能要到21日才會顯現。

川普 投資 貨幣

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