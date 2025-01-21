我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

避險基金50多年賺3.7兆 收取費占獲利近半 他批敲竹槓

編譯林文彬／綜合報導
避險基金費用高昂而聲名狼藉，品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯批評「狠敲竹槓」。（路透）
避險基金費用高昂而聲名狼藉，品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯批評「狠敲竹槓」。（路透）

避險基金長期以來一直因費用高昂而聲名狼藉，最新研究指出，如果從50多年前避險基金業問世初期算起，費用占避險基金獲利的比率逼近一半。

根據避險基金投資人LCH investments估計，1969年以來避險基金業累計賺進3.7兆美元，其中高達1.8兆美元是費用，占整體獲利49%左右。隨著資產價格大漲，避險基金收取費用已達到收益的50.4%，高於2000年代初期前的30%左右。

避險基金費用高昂已引發批評，「股神巴菲特曾以「令人難以置信的補償計畫」形容這些費用，品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）則批評避險基金「狠敲竹槓」。研究業者HFR表示，避險基金業規模目前達到4.5兆美元，創歷史新高，本世紀以來已成長六倍。

LCH董事長索法（Rick Sopher）指出，避險基金賺進的費用中，一部分是投資人贖回資金或基金收攤後，投資人未取回的已支付費用。索法說：「這個因素帶來的影響在避險基金嚴重虧損時期特別明顯，例如2008年全球金融危機及之後幾年。」

2024年最賺錢避險基金是D.E. Shaw公司，其次是英格蘭德旗下的Millennium管理。如果從成立當天算起，最賺錢的避險基金是葛里芬旗下Citadel，Citadel去年獲利名列第三。整體而言，2024年獲利名列前20名的避險基金管理公司去年總收益達到937億美元，約占避險基金業收益三分之一。

大型避險基金業者近來紛紛祭出所謂的費用轉嫁制度，這種制度允許業者就許多支出向客戶收費，從獎金、聘僱成本、研究、娛樂到其他支出都不例外。LCH表示，整體費用增加主要反映管理費上升的影響。1960末期及1970年代管理費占總收益通常不到10%，但過去20年這個比率已達到近三成。

避險基金過去一向以「2-20」收費模式聞名，投資人每年支付2%管理費，20是指投資收益績效費率為20%。然而，隨著投資人持續抱怨績效及缺乏金融市場下跌保護機制，全球金融危機以來這種收費模式持續承受壓力。

投資 股神 巴菲特

上一則

華為去年淨利下滑 員工分紅創5年新低

下一則

人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

延伸閱讀

台積電ADR溢價竟高達28% 彭博揭露為何難以降下來

台積電ADR溢價竟高達28% 彭博揭露為何難以降下來
鉅富艾克曼增持德州地產商股票 仿股神打造現代版波克夏

鉅富艾克曼增持德州地產商股票 仿股神打造現代版波克夏
艾克曼打造「現代波克夏」看中德州地產商Howard Hughes

艾克曼打造「現代波克夏」看中德州地產商Howard Hughes
Fed降息展望減弱 加密幣一度摜破9萬美元可能續跌？

Fed降息展望減弱 加密幣一度摜破9萬美元可能續跌？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告