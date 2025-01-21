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川普就職前 比特幣飆上10.9萬美元漲5.5% 再創新高

編譯易起宇／綜合報導
川普在第二任期推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。(歐新社)【作者：李韶菻，日期：2025-01-21，數位典藏序號：20250120232703211】
川普在第二任期推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。(歐新社)【作者：李韶菻，日期：2025-01-21，數位典藏序號：20250120232703211】

在美國總統川普的就職典禮前夕，美元走軟，全球最大加密幣比特幣則再創新高，因為川普和第一夫人梅蘭妮亞上周末相繼發行個人專屬的迷因幣，進一步展現川普對加密幣的支持立場。

DXY美元指數20日走軟，盤中一度跌0.3%，但比特幣一度大漲5.5%至10萬9,241美元，刷新紀錄高點。隨著川普再次執掌白宮進入倒數計時階段，比特幣、乙太幣及瑞波幣等其他主要加密貨幣，20日都出現大幅漲勢。彭博曾報導，川普考慮把加密貨幣列為國家優先事項。

這波漲勢也出現在川普總統伉儷分別在17和19日發行自己的迷因幣後，川普的川普幣（$TRUMP）19日市值一度飆升至逾150億美元，但之後幾乎腰斬。再度成為第一夫人的梅蘭妮，也於19日晚間推出自己的迷因幣$MELANIA。

新聞網站Axios報導，這款新發行加密幣的細節較模糊，但已知總量達10億枚。據加密幣資訊平台Dexscreener，梅蘭妮迷因幣上架交易後，價格迅速飆升，一度突破5美元，市值超過50億美元。

根據官方網站，團隊將保留35%代幣，並設定13個月的閉鎖期。區塊鏈資料追蹤平台Solscan顯示，梅蘭妮迷因幣發行後不久，已有2.2萬多個電子錢包持有這款代幣。

川普家族在就職前的周末期間，靠著加密貨幣身價一夜暴漲，部分人士認為，這可能模糊了他們即將擔任的官方職務與個人營利行為之間的界線。

據CoinMarketCap網站，截至目前川普幣市值大約110億美元，為排名第18大的加密幣；梅蘭妮亞幣市值則約19億美元。

儘管川普過去曾稱比特幣是一場詐欺騙局，但在去年的競選活動中，他已儼然成為加密產業最狂熱的支持者。他已承諾要透過政策讓美國成為全球的加密之都，包括建立比特幣的戰略儲備。

HashKey Global總經理艾爾巴茲表示，共和黨和川普團隊替第一夫妻發行的這些迷因幣，已進一步加速比特幣的動能，因為散戶投資人將期盼川普政府「重申並優先實現他對加密產業的諾言」。

川普 比特幣 貨幣

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