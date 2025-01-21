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勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

財經簡訊

財經新聞組／整理
OpenAI已實現通用AGI？CEO奧特曼否認。 （路透資料照片）
OpenAI已實現通用AGI？CEO奧特曼否認。 （路透資料照片）

新日鐵收購美鋼案2月起聽證

日本《共同社》未引述消息來源報導指出，新日鐵和美國鋼鐵公司對美國總統拜登政府提起的訴訟將於2月和3月舉行聽證會，但未引用消息來源。這兩家鋼鐵製造商1月6日對拜登以國家安全為由阻止新日鐵以149億元收購美國鋼鐵公司的命令提起訴訟。

雪佛蘭將在希臘探勘天然氣

希臘能源部表示，美國石油生產商雪佛龍已表達興趣在希臘伯羅奔尼撒半島西南部至克里特島西部地區勘探碳氫化合物。該部發表聲明補充指出，本周將就具體的勘探區域做出決定，並將很快啟動國際招標。發言人Pavlos Marinakis表示，現有的勘探研究區域最終將擴大25%至 1.1萬平方公里。俄羅斯入侵烏克蘭以及歐洲對天然氣供應的擔憂，迫使歐盟尋求減少對俄羅斯天然氣依賴的方法。這增加了希臘挖掘國內資源的需要。希臘將天然氣視為一種過渡燃料，以提升其再生能源產能。

第1季徵銅10%關稅機率50%

高盛表示，銅貨市場預計今年第1季結束前美國對銅徵收10%關稅的可能性約為50%。這家美國投行分析師在最新客戶報告中表示，這項預估與它們自己預測的年底前對銅徵收10%有效關稅的50%主觀機率相似。高盛也指出，石油市場預計美國對包括石油在內的加拿大商品徵收25%關稅的可能性接近40%；而該行主觀預計到今年年底美國對加拿大商品徵收25%的實際關稅的可能性為15%。未來12個月對黃金徵收10%的實際關稅的可能性為10%。報告指出，黃金的重要金融資產的地位使其可能較不受廣泛關稅影響。

OpenAI闢謠：不會推出AGI

針對「OpenAI已實現通用人工智慧(AGI)」的說法，該公司CEO奧特曼(Sam Altman)予以否認，表示OpenAI下個月並不會推出AGI 。他在社群平台X上表示：「關於我們已經實現AGI的炒作再次失控。其實，我們下個月不會推出AGI，也還沒有開發出來。」但他承認，該公司確實將推出一些「很酷的東西」，但提醒粉絲將期望值降低「100倍」。所謂AGI是指能夠理解、學習和執行人類可以完成的任何智力任務的AI。在此之前，一些AI粉絲將OpenAI員工發布的一些「預熱內容」解讀為已實現AGI，且越傳越盛。

關稅 AI 天然氣

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