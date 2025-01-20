總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣「$TRUMP」暴起暴落

川普18日推出個人專屬加密貨幣迷因幣$TRUMP。（取材自x.com/realdonaldtrump）

美國總統當選人川普 在1月20日就職前夕，宣布推出自己的迷因虛擬幣「 $TRUMP」，旋即引起市場波動與爭議——$TRUMP在1月17日深夜推出，一個週末內價值從不到2美分，飆上75美元，之後又幾乎腰斬。川普成為全世界第一位發行自己的虛擬幣的總統。大約80%的「川普幣」都屬於川普集團，而川普選前又曾承諾讓美國成為「全球加密貨幣 之都」，外界立即抨擊他利用執政和國會優勢為自家牟利；同時虛擬幣的支持者則擔憂川普幣惡化虛擬幣的「不穩定」印象，進而阻礙其在美國的體制化進程。

川普幣（$TRUMP）1月17日深夜首次亮相，一開始眾人以為這只是川普支持者推出的迷因幣，但接著川普本人就在他自己的社群平台Truth Social宣布推出他自己的迷因幣。

川普幣的圖像是川普本人高舉拳頭的肖像，加上他的簽名、和3個「戰鬥」（Fight）字樣；隨著川普幣的面世，川普成為全世界第一位以自己肖像發行虛擬幣的總統，而投資 人得知川普幣是官方推出之後，其幣值也立刻瘋漲，在1月19凌晨、亮相不到兩天，價值就飆上75.35美元的高峰，總價值超過140億美元；從開盤價0.1824美元計算，到峰值之間的累積漲幅超過412倍。

但接著準第一夫人梅蘭妮亞也在1月19日宣布推出自己的虛擬幣$MELANIA，價格也火速上漲，到最高峰13.14美元。梅蘭妮亞幣推出30分鐘後，川普幣暴跌，最低到39美元上下，幾乎是峰值腰斬，市值蒸發約70億美元，其後回升。

暴起暴落的川普幣

至美東時間1月20日凌晨，川普幣價值約53美元、梅蘭妮亞幣價值約9美元。川普幣和梅蘭妮亞幣都是虛擬幣市場中的「迷因幣」，這類迷因幣用迷因圖來當作代表圖，最初是業內人士開玩笑來開發，沒有商業模式或是現金流作為支撐，但經有心人支持炒作，也能創造出市場熱潮，美國富豪馬斯克（Elon Musk）所支持的狗狗幣（Dogecoin）就是最著名的迷因幣。

根據發布公告，川普幣和梅蘭妮亞幣都只是用以表達對川普和梅蘭妮亞支持的「數位收藏品」，不是「投資機會、投資合約或任何類型的證券」，不過其暴起暴落的價值和熱絡交易，顯然已經創造了龐大金融利益。

川普幣的發行，不只引來市場震盪，更引發批評——川普幣的快速成長，已經使其成為全球前20大最有價值的虛擬幣之一，而川普幣總數大約80%都由隸屬川普集團的CIC Digital公司、和CIC共同持有的Fight Fight Fight LLC公司擁有，換言之，八成的川普幣都是川普家族擁有。川普集團持有的川普幣，將在未來3至12個月內解鎖出售，並可在川普4年任期內出售。

而川普對虛擬幣的態度，早已從原本的抱持懷疑轉向支持——過去他曾公開譴責比特幣是「騙局」，但2024年競選美國總統時，他已經變成了大力支持者，包括他發行了NFT、以及承諾若當選將結束美國政府對虛擬幣種種阻擋其流通的監管政策，要讓美國成為「全球加密貨幣之都」。2024年9月時，川普還宣布與商業夥伴及2個兒子一起創立了加密貨幣平台World Liberty Financial。川普的Truth Social還一度想收購虛擬幣交易所Bakk，但沒有成功。

有在管利益迴避嗎？

因為川普對虛擬幣的態度，業界也預期在川普上任之後，新政府將會對加幣貨幣產業更加友善；然而也因為如此，川普發布自己的虛擬幣這個舉動，也就引發抨擊——雖然川普集團1月10日公布倫理計畫白皮書，限制川普參與集團經營和獲取財務資訊，以此作為利益迴避，但川普的兒子們進軍虛擬幣市場、加上川普幣的發行，讓外界質疑川普家族已經不加掩飾，準備在川普執政且共和黨控制國會的優勢下，抓住新的商機。

創投家托馬諾（Nick Tomaino）對此表達憂心，他在X上寫道：「川普擁有80%的川普幣，並且將川普幣發行時間安排在就職典禮前這麼短的時間，這是一種掠奪行為，許多人可能會因此受到傷害。」

而儘管川普幣的發行帶來擔憂，幣安（Binance）、Coinbase和Kraken這三個最大的虛擬幣交易所已經都宣布了將會在其平台進行川普幣的交易。

川普之子埃里克．川普（Eric Trump）1月18日時，將川普幣稱為「地球上最熱門的數位迷因」，並表示家族的World Liberty Financial平台「才剛剛起步」。

川普上屆任期曾短暫擔任白宮通訊聯絡主任（上任10天就被解雇）的銀行家斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci），也在X抨擊：「川普迷因幣對（加密貨幣）產業不利，不要自欺欺人。」

事實上，加密貨幣產業業界，確實有許多人不樂見川普幣的推出和熱潮。加密貨幣投資公司Castle Island Ventures的創始合夥人卡特（Nic Carter）接受《Politico》訪問，直指：「他這麼做絕對是很荒謬的。」卡特公開自承是川粉，但他仍說：「他們推出迷因幣，來探索這究竟可以多蠢。」

加密貨幣業界的驚懼

《Politico》指出，原本加密貨幣產業對川普上任之後的產業未來寄予厚望，期待共和黨協助克服外界對虛擬幣合法性的憂慮，但川普幣的發行，可能成為另一個批評者可以用來指責虛擬幣的案例。

虛擬幣價值本就是高度波動的投機資產，迷因幣更是，川普自己過去指責比特幣是騙局，至今仍有許多投資人如此看待虛擬幣。川普幣的暴起暴落正代表其價值，就如同許多人看待虛擬幣的負面印象，極為不穩定，如果投資者因川普幣賠錢，川普和加密貨幣產業可能都會連帶受到追究。

一名不願透露姓名的遊說者直接向《Politico》表示：「這太糟糕了，我們這行已經一直在想辦法證明我們不是一群騙子，現在這發展很可怕啊。」

民主黨也批評了川普幣，反對虛擬幣的眾議院金融服務委員會議員卡斯滕（Sean Casten）指出，川普的舉動等同明確表示，他不會讓道德或支持者蒙受損失，阻擋他自己致富。

最大的虛擬幣——比特幣在2024年價格飆升125%，從年初的4萬美元漲到年底的9萬4,000美元左右，毫無疑問是大發利市的投資標的；與之相較，美股指數標普500（S&P 500）漲幅是23%、科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）漲幅29%。

而美國證券交易所委員會在2024年還首次批准投資比特幣和第二大虛擬幣——以太幣的基金，讓散戶投資人更容易可以投資虛擬幣。但其高回報自然伴隨高風險，這也是讓許多投資人不願碰觸虛擬幣的原因。例如，比特幣在2022年和2018年都經歷過暴跌，分別蒸發掉64%和74%的價值。