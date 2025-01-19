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誰想買英特爾？馬斯克被點名 處理器一哥股價應聲漲9%

編譯林文彬／綜合外電

晶片大廠英特爾（Intel）據傳成為一家神秘公司收購的目標，激勵這家處境艱困的半導體製造商股價大漲超過9%，締造四個半月以來最大漲幅。外界很好奇這家公司是何方神聖，除了先前傳出的高通（Qualcomm），全球首富馬斯克（Elon Musk）及格芯（GlobalFoundries），也被點名可能有意收購英特爾。

科技網站SemiAccurate 17日報導，該網站已取得一封電子郵件，郵件內容涉及某家企業尋求收購英特爾整家公司，而非部分事業。根據這篇報導，SemiAccurate早在約兩個月前就取得這封電子郵件，但直到最近這項消息才獲得知情高層人士確認，SemiAccurate對這項計畫為真有超過九成信心。

儘管SemiAccurate未提到可能對收購英特爾感興趣的公司名稱，整篇報導也含糊不清，投資人仍歡聲雷動。英特爾股價17日收盤暴漲9.25%，報21.49美元，寫下去年8月底以來最大單日漲幅，市值回升至930億美元左右。

SemiAccurate投下這枚震撼彈後，市場旋即出現各種猜測。SemiAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）在社群媒體平台X爆料，馬斯克、高通及格芯的噴射機，最近都出現在美國候任總統川普位於加州的海湖莊園，暗示有意收購英特爾的就是他們。帕特爾還表示，唯有拯救英特爾，讓美國再度偉大（MAGA）的夢想才能成真。

除了帕特爾提到馬斯克，花旗也點名馬斯克顯然是英特爾潛在買家，但不看好馬斯克能拯救英特爾。花旗分析師丹納利（Christopher Danely）在報告中說：「我們認為英特爾下場會很慘，除非英特爾能聘請讓該公司退出商業晶圓代工事業的執行長。」

至於格芯方面，就在帕特爾提到這家美國晶圓製造業者的同時，彭博資訊也引述知情人士說法報導，英特爾與格芯合作的構想已獲得美國政府高階官員關注。部分高階官員認為，基於格芯已是美國國防部可靠供應商，英特爾與格芯合作說服力或許很強。不過，阿布達比政府投資機構Mubadala投資公司持有格芯約八成股權，可能成為格芯與英特爾合作的絆腳石。

MarketWatch的報導則指出，台積電是否可能收購英特爾，也是外界關注議題。儘管台積電市值逼近9,000億美元，台積電管理階層已表明對英特爾工廠不感興趣。

英特爾 馬斯克 台積電

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