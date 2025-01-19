川普迷因幣一夜飆破250億 鏈上偵探警告2風險 進場前先看

美國候任總統川普17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」。（取材自@realDonaldTrump在Truth Social的照片）

美國候任總統川普 17日在社群宣布推出個人專屬加密貨幣 迷因幣「$TRUMP」，引發市場搶購熱潮，市值在不到一天內飆破250億美元，一夜之間上漲600%。不過專家警告，迷因幣缺乏內在價值，投資 風險高，加上川普身分高調，恐導致帳戶成為駭客目標，提醒幣圈進場要謹慎。

川普在自家「真實社群」和X發文：「我的新官方川普迷因來了！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！」

政治新聞網Axios報導，川普17日推出專屬迷因幣，市值迅速飆漲超過250億美元。

根據CoinGecko價格數據，「$TRUMP」一夜之間上漲600%以上，截至美東時間18日上午11時，交易價格略高於32美元，完全稀釋市值超過320億美元。完全稀釋市值是用於計算加密貨幣總市場價值的指標。

不過，英國廣播公司（BBC）報導，迷因幣（memecoins）通常建立於流行趨勢或運動的知名度，由於缺乏內在價值，波動劇烈，投資風險極高。

加密貨幣倡導組織Coin Central也指出，儘管有證據顯示「$TRUMP」的合法性，但仍有理由保持謹慎。

首先，這項加密貨幣的資金來源引起關注。鏈上偵探發現，「$TRUMP」最初由幣安（Binance）和Gate.io等相關錢包獲得數百萬美元的原始資金進行交易，而這兩個交易所並未向美國地區提供服務。對於一項牽涉美國總統的加密貨幣來說，這是一個不尋常的選擇，而且從監管角度而言，可能存在問題。

其次，川普作為即將上任的美國總統，超高調身分可能會導致相關帳戶成為駭客的主要目標。

儘管這枚貨幣交易活躍，但許多迷因幣在經歷快速上漲後，往往會隨著流動性枯竭或早期投資者賣出而迅速下跌。「$TRUMP」是否能保持其價值，或最終證明是一個投機泡沫，仍有待觀察。