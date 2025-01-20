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川普「削減小費稅」現實面可行嗎？經濟專家建議提高最低薪資

文／周芳苑
靠小費收入維生的工人十分常見。（圖／123RF）
靠小費收入維生的工人十分常見。（圖／123RF）

38歲的克萊默 (Cindy Kramer) 在紐約史泰登島(Staten Island)每周工作超過60小時，兼四份不同的工作，賣命賺錢為了撫養她的孩子並維持生計；其中兩份工作是調酒師。

克萊默就跟許多從事服務業的人一樣，支持當選總統川普(Donald Trump)競選期間的取消小費稅承諾；副總統賀錦麗(Kamala Harris)也認可同樣的作法，國會已開始採取行動。

克萊默坦言，口袋裡多保留幾百美元會讓自己壓力小一些，但她不確定調酒師工作賺的錢是否足以繳納聯邦所得稅？免收小費稅是否有實質幫助？

川普1月就職總統後，只有餐廳服務員、酒店工作人員及服務員、調酒師和理髮師等一部分服務業人員可享有稅收優惠，主要原因是，很大一部分人賺的收入不夠多到要繳聯邦所得稅。

川普先前表示，將取消小費的聯邦所得稅和「工資稅」(payroll taxes，包括從雇員工資預扣的聯邦所得稅、社會安全和醫療保險稅)，但問題在於，將如何操作？是否真的可能同時取消這兩種稅？川普未透露更多細節。

川普競選時開出減稅承諾，是若干社區投票支持他的最大經濟原因之一；許多人不堪通貨膨脹之苦，因此也對川普有關加班費和社會安全福利在內的一連串承諾有共鳴。

經濟政策研究所所長希爾霍茲 (Heidi Shierholz) 表示，取消課收小費稅最具說服力。經濟專家們認為，川普很可能將競選承諾化為具體行動。

但冷靜思考過後，批評人士表示，這其中涉及一些棘手問題，而且這樣的改變並不能幫助大量的低收入員工，就連克萊默本人也不確定自己是否符合享用免稅福利的基本門檻。

希爾霍茲說，這一整件事操作起來比口頭上說的要複雜得多。

小費工人 年齡小薪資低

在美國，靠小費收入維生的工人十分常見。耶魯大學(Yale University)預算實驗室(Budget Lab)數據顯示，2023年全美約有400萬人從事有小費收入的職業，約占所有就業人口的2.5%。

有小費收入的工人年齡偏小且薪資偏低。根據統計，在所有就業人口中，青少年占3%，而在所有有小費收入的職業當中，青少年占13%。

小費工資薪相對低，許多人收入太少，少到不必需繳納聯邦所得稅。預算實驗室發現， 2022年，全美37%的小費工人就屬於這一類。

紐約市堂食連鎖店Sweet Chicks老闆西摩(John Seymour) 表示，他餐廳裡的全職員工收入很可能達到納稅門檻。但在紐約這樣的大都會，許多與顧客直接互動的前台工作人員只是兼職。

無論如何，西摩認為，削減小費稅只有正面影響，員工賺更多小費收入對雇主說有益，畢竟光靠最低工資不足以支付帳單。

內華達州許多人在旅館業工作，有小費收入的工人比例居全美之冠，小費稅取消所受影響可能更明顯。

取消小費稅付出的國家成本較小，耶魯大學預算實驗室推估，10年成本約600億到2000億美元，更大範圍的延長 2017 年減稅措施成本則約4兆美元。

小費工人 社安金怎麼算

全美每個工人都會為收入繳納工資稅。川普曾拋下簡單幾句話說要取消小費工資稅，可確保每個有小費收入的工人都得到好處，但也會增加成本並帶來複雜問題。

德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)去年7 月提出「小費免稅法案」(No Tax on Tips Act)，允許工人在聯邦所得稅中扣除以現金、支票、信用卡和銷帳卡支付的小費，但不會取消聯邦工資稅。工資稅用於資助社安金和醫療保險，占15.3%，其中一半由雇主支付。

取消工資稅可能影響社安金和醫療保險的持續年限(lifespan)。據社安金受託人稱，預計2034年社安金將破產。

預算實驗室經濟學主任、拜登政府白宮經濟顧問委員會(White House Council of Economic Advisers)前首席經濟學家泰德斯基(Ernie Tedeschi)說，川普和國會也必須積極解決小費工人的社安金計算問題，一旦免除小費收入的社安金稅，可能意味著計算社安金時不再納入小費收入、導致福利縮水。

許多經濟專家主張提高小費工人的聯邦最低工資。泰德斯基說，1990年代以來，小費最低工資就未曾調整過。

針對有小費收入的工人，聯邦最低工資為每小時2.13美元，每小時收入至少要達聯邦最低工資7.25美元，否則雇主須補差額。許多州和市政府提高最低工資和最低小費工資，另有一些州則取消小費工人較低的最低工資。

內華達州烹飪工人工會226分會(The Culinary Workers Union Local 226)表態支持取消服務和旅館業人員的小費稅、並提高聯邦最低工資。

希爾霍茲說，有小費收入的工作者基本工資都調高為每小時17美元，這麼做比免繳小費所得稅更有幫助得多。

小費 川普 社安金

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