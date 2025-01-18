我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際表演藝術協會紐約年會 台灣團隊盛況空前

整頓羅斯福大道 亞當斯籲再接再厲

撥雲見日？美國公債價格周線大漲 市場緊盯川普2.0政策

編譯湯淑君／綜合外電
川普2.0政府上任在即，債市交易員對川普2.0關稅重燃通膨仍心有顧忌，美國公債殖利率17日小幅收高，但周線下跌且跌幅為去年11月來最大。（路透）
川普2.0政府上任在即，債市交易員對川普2.0關稅重燃通膨仍心有顧忌，美國公債殖利率17日小幅收高，但周線下跌且跌幅為去年11月來最大。（路透）

美國總統當選人川普上任在即，債市交易員對川普2.0關稅重燃通膨仍心有顧忌，美國公債殖利率17日小幅收高，但周線跌幅為去年11月來最大，反映通膨數據優於預期，讓聯準會（Fed）今年數度降息的希望死灰復燃。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率17日（周五）攀升3.6個基點至4.272%，但全周殖利率陡降12.2個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美國公債殖利率微升不到1個基點，收在4.610%。一周來共滑落16.1個基點。

30年期美債殖利率微幅收高，報4.845%，周線降幅達11.7個基點。

這三種期限的美債殖利率周線跌幅皆為11月29日迄今最大。

CPI報告讓美債走勢峰迴路轉

本周初，債市還籠罩在愁雲慘霧中，因為10日公布的非農新增就業數據遠超出預期，使今年Fed進一步降息展望轉趨黯淡，許多分析師甚至認為Fed下一步可能升息。

但周三公布的12月消費者物價指數（CPI）使情況瞬間改觀。剔除能源和食物項目的核心CPI年增率趨緩至3.2%，低於經濟學家預期的持穩於3.3%，大幅沖淡通膨回升疑慮。

Fed理事沃勒周四受訪時表示，如果通膨持續緩和，Fed今年可能數度降息。他說：「只要新出爐數據顯示通膨良好，或延續趨緩路徑，可預見降息時點也許會比市場預期來得早。」

沃勒這番話讓債市士氣大振，基準的10年期美債殖利率在16日當天從14個月高峰大幅摔落，收在數周來最低。

焦點緊盯川普2.0政策揭曉

不過，在川普20日宣誓就職前夕，債市17日漲勢到尾盤難以為繼，殖利率在下半場翻揚。

BMO Capital Markets策略師林根和哈特曼說，隨著長周末接近，美國公債市場呈現「橫向盤整」。20日是1月第三個周一，適逢美國馬丁路德金紀念日，債市休市一天。

兩位策略師在報告中指出，川普就職日仍是市場關注焦點，對周末到周一是否發生什麼大新聞提高警覺，畢竟美債目前價位是否已把川普2.0即將宣布的第一波政策充分納入考量，尚未可知。

蘇黎世集團首席市場策略師米勒說：「債券在過去三、四個月來承受賣壓，震央其實在美國，當地通膨率一直高於Fed目標，尤其是服務費通膨一直超標，致使投資人對日後降息次數起疑，再加上新總統一系列政策可能助長通膨，美國公債賣壓於是出籠，殃及英國和歐元區政府公債。」

米勒認為，美債殖利率可能進一步走高，終究會升破5%。

儘管通膨優於預期的好消息激勵本周美國股、債價格勁揚，但川普上台後如果落實延長減稅、提高關稅和大舉遣返非法移民等政策，情況將會改觀。通膨復熾和財政赤字升高疑慮，仍是壓在債券投資人心上的大石。

但也有分析師指出，川普最不願見到的，就是任內市場崩跌，遑論房貸利率猛升引發MAGA支持群眾反彈。如今還有什麼力量能約束川普，讓他知所節制？恐怕只剩下債券殖利率了。

殖利率 川普 降息

上一則

終結頹勢 美股創選後最大單周漲幅 川普周一就職決策真相大白

延伸閱讀

下周一嚴寒 川普宣布就職典禮移入室內 恐影響各國代表團

下周一嚴寒 川普宣布就職典禮移入室內 恐影響各國代表團
最高法院裁定禁令合憲 TikTok：19日被迫關閉

最高法院裁定禁令合憲 TikTok：19日被迫關閉
川習通話 習近平促慎重處理台灣問題

川習通話 習近平促慎重處理台灣問題
川普2.0來了 中國恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

川普2.0來了 中國恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Skechers也在 CES 展上亮相。(美聯社)

重舒適甚於酷炫 Skechers躍居全球第3大鞋類品牌

2025-01-12 23:03
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00

超人氣

更多 >
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
果粉福音…鑰匙圈行動電源輕巧容量大

果粉福音…鑰匙圈行動電源輕巧容量大