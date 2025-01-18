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終結頹勢 美股創選後最大單周漲幅 川普周一就職決策真相大白

編譯劉忠勇／綜合外電
川普將於周一宣誓就任美國總統，當天適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。（美聯社）
川普將於周一宣誓就任美國總統，當天適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。（美聯社）

美國股市周五大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普當選來最佳單周表現。在川普即將於周一就職之前，投資人受到銀行業強勁的獲利表現以及通膨數據放緩所激勵，再度升高市場對今年進一步降息的預期。

史坦普500指數周五收漲1%，本周大漲2.9%，創下川普當選總統當周以來最佳周線漲幅。科技股為主的那斯達克綜合指數本周上漲2.5%，創下去年12月初來最佳單周表現。

晶片股也為美股助上一臂之力。英特爾（Intel）和Qorvo帶動費城半導體指數大漲2.8%，英特爾因傳出成了被併購的對象而大漲9%；Qorvo 則狂漲逾14%，有報導說維權投資機Starboard大幅增持該公司股份，計劃推動該公司變革。

台積電ADR下跌1.5%，成為費半周五唯一下跌的成份股。

川普和中國國家主席習近平周五通話，多少也緩和對貿易局勢更加緊張的疑慮。

美國公債也止跌，與政策密切相關的2年期公債殖利率從周一的高峰4.42%下降至4.27%；10年期公債殖利率從4.8%降至4.61%。

瑞士隆奧投資管理公司總經主管伊爾波（Florian Ielpo）說：「利率風險降低，獲利改善，形成重振風險胃口的不錯的組合。」他認為，1月下半月可能逆轉上半月走勢，低利率可能帶動美股走高。

川普將於周一宣誓就任美國總統，當天適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市，這是歷來第三度恰好落在同一天。從1929年以來統計的數據來看，美國總統就職典禮後三個月內，平均漲幅3.7%。

下周也將為投資人揭曉，川普重返白宮對市場究竟意味著什麼。其中一些政策可能最早於周一即可明朗。

美股去年11月川普當選後出現所謂的「川普行情」，帶動小型股等公認最容易受益於川普選舉承諾的股票上漲，金融股和能源股也隨之走高。

Catalyst Funds基金經理人艾許利（Charlie Ashley）說：「在我看來，一切都將由川普周一的行動所主導，外傳他在頭一天就打算簽署多達100項行政命令，這將是影響市場最大的事件，不僅影響下周，可預見的未來也深受影響。」

川普 殖利率 投資

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