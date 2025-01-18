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為AI付費 12年來微軟365首漲價 Google Workspace擬收費

編譯簡國帆／綜合外電
微軟將調漲美國用戶訂閱月費，為推出這項訂閱方案12年來首度漲價。（路透）
微軟將調漲美國用戶訂閱月費，為推出這項訂閱方案12年來首度漲價。（路透）

微軟表示，正為微軟365套裝軟體的消費者方案增添AI功能，並且調漲美國用戶訂閱月費，為推出這項訂閱方案12年來首度漲價。Google也將在Workspace的應用程式（App）內自動加入生成式AI功能，並收取基本費用，凸顯科技業者在變現壓力日增之際，直接強迫用戶為AI付費。

微軟365消費者部門副總裁羅格尼爾16日說，正把Copilot AI助理整合到Microsoft 365現有訂戶的Word、Excel、PowerPoint、Outlook等應用程式內，每月價格也調高3美元，以「反映我們過去12年來所增添的廣大訂購益處，並讓我們未來幾年推出新的創新」。

但使用Copilot AI的次數將有每月上限，微軟認為這個上限對多數使用者已足夠，用戶也能選擇關閉Copilot AI助理功能，用戶輸入的提示詞也不會被用於訓練微軟的AI模型。除了增加Copilot功能，微軟365訂戶也能使用微軟的AI圖像編輯工具微軟Designer。

微軟365個人版的訂閱價格將提高到每月9.99美元，高於原先的6.99美元，年費也從69.99美元調高到99.99美元，漲幅43%，最多可六人使用的家用版月費提高3美元到12.99美元，年費調高30美元到129.99美元，漲幅30%，現有訂戶將在續訂時採用新價格。截至去年第3季，微軟365擁有8,440萬名消費者訂戶。

Google同日也表示，將在Gmail等Workspace生產力App內自動加入生成式AI功能，並且對客戶收取基本費用，每位員工每月額外收2美元，比先前沒有AI功能的方案價格提高16%。Google之前為附加銷售這些AI功能，每位員工每月收20-30美元。

不過，已在使用Gemini附加功能的客戶，將能有九折合約，現有客戶也能在現有合約到期時，選擇不續約，以免強制漲價。

Goole此舉也顯示需要客戶協助支應開發AI的龐大成本。Slack和Notion等軟體業者，都已針對核心產品的類似AI附加功能，每位訂戶每月收取8-10美元。

AI 微軟 Google

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