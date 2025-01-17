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微軟調漲美國個人版365價格 Google也漲Workspace費用

編譯簡國帆／綜合外電
微軟表示，正為微軟365套裝軟體的消費者方案增添人工智慧（AI）功能，並且調漲美國訂閱月費。（路透）
微軟表示，正為微軟365套裝軟體的消費者方案增添人工智慧（AI）功能，並且調漲美國訂閱月費。（路透）

微軟表示，正為微軟365套裝軟體的消費者方案增添人工智慧（AI）功能，並且調漲美國訂閱月費，為推出這項訂閱方案12年來首度漲價。Google也將在Workspace的應用程式（App）內自動加入生成式AI功能，並收取基本費用，凸顯科技業者在變現壓力日增之際，直接強迫用戶為AI付費。

微軟365消費者部門副總裁羅格尼爾（Bryan Rognier）16日說，正把Copilot AI助理整合到Microsoft 365現有訂戶的Word、Excel、PowerPoint、Outlook及等應用程式內，每月價格也跳高3美元，以「反映我們過去12年來所增添的廣大訂購益處，並讓我們未來幾年推出新的創新」。

但使用Copilot AI的次數將有每月上限，微軟認為這個上限對多數使用者已足夠，用戶也能選擇關閉Copilot AI助理功能，用戶輸入的提示詞也不會被用於訓練微軟的AI模型。除了增加Copilot功能，微軟365訂戶也能使用微軟的AI圖像編輯工具微軟Designer。

Microsoft 365個人版的訂閱價格將提高到每月9.99美元，高於原先的6.99美元，年費也從69.99美元調高到99.99美元，漲幅43%，最多可六人使用的家用版月費提高3美元到12.99美元，年費調高30美元到129.99美元，漲幅30%，現有訂戶將在續訂時採用新價格。截至去年第3季，微軟365擁有8,440萬名消費者訂戶。

現在的問題是，微軟會對西方世界的企業版用戶漲價多少。目前Office軟體的Copilot功能為附加銷售，每位員工每月收費30美元，但許多企業已對這個價格感到躊躇，砸大錢使用的意願不高。

此外，Google同日也表示，將在Gmail等Workspace生產力App內自動加入生成式AI功能，並且對客戶收取基本費用，每位員工每月額外收2美元，比先前沒有AI功能的方案價格提高16%。Google之前為附加銷售這些AI功能，每位員工每月收20-30美元。

不過，已在使用Gemini附加功能的客戶，將能有九折合約，現有客戶也能在現有合約到期時，選擇不續約，以免強制漲價。顧問曼斯菲德（Adam Mansfield）說，一些客戶已對這些漲價措施有所微詞。他代表好幾家年營收超過10億美元的大企業與Google、微軟及其他軟體業者協商訂閱方案。

他說，許多客戶近年購買Google Workspace方案，是要避免微軟Office的定期漲價措施，「我的多數客戶甚至沒有用到Workspace特裝的每項產品，（Google的AI功能）迄今也使僅限少數員工使用，因為還在嘗試」。

Goole此舉也顯示需要客戶協助支應開發AI的龐大成本。Slack和Notion等軟體業者，都已針對核心產品的類似AI附加功能，每位訂戶每月收取8-10美元。

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