曾狙擊美超微 做空機構興登堡意外宣布解散 理由曝光

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）的創辦人安德森（Nate Anderson）周三發表聲明說，他已決定解散這家做空機構。

興登堡研究曾經狙擊美超微（Super Micro Computer），引發美超微股價重摔，先前也曾鎖定億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）、艾康（Carl Icahn）以及推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）。

安德森周三在公司網頁張貼一封信表示：「沒有特定的原因—沒有特定威脅、健康問題或重大個人問題。」「這份工作的強度與專注度，讓我錯過了世界的其他部分以及我關心的人。我現在將興登堡視為我人生中的一個篇章，而非定義我的核心事物。」

安德森說：「計畫一直是，我們完成我們正在進行的一系列想法就停業。既然我們剛剛完成並與監管機構分享了最新的龐氏騙局案例，這一天就在今天到來了。」

隨著一些知名放空者近年來因擔憂官司、軋空行情和政府調查而逐漸退出鎂光燈焦點，安德森這位操作嫻熟的研究員卻堅持了下來，並以最勇敢的空頭之名贏得聲譽，包括與一些權勢強大的政治關係人士交鋒。

安德森現年40歲，於2023年1月引發國際關注，他在一份報告中指控印度 富豪阿達尼「進行企業史上最大規模的騙局」。根據彭博億萬富翁指數，當時這位印度大亨是世界第四富有的人。隨後，興登堡迅速又發布了針對多爾西的支付服務公司Block（前身為Square）和艾康的公司Icahn Enterprises的報告。

這三位人士及他們的公司堅決否認興登堡的指控。然而，當年三人的總財富仍下滑多達990億美元，他們的上市公司市值蒸發多達1,730億美元。

在本月，安德森又將矛頭指向知名線上二手車 經銷商Carvana的加西亞三世（Ernie Garcia III），指控他與父親加西亞二世進行「一場跨世代的會計詐騙」。Carvana迅速駁斥興登堡的說法為「蓄意誤導且不精確」。該公司股價隨後反彈，本月已上漲超過5%。

安德森在聚焦於放空之前，曾在華爾街 從事幾份默默無名的工作，後來試圖靠向美國證管會（SEC）的告密計畫提交線索以賺取獎金謀生。但他一度難以維持生計。

接著，他全力投入在網路發表報告。到2020年初，興登堡的影響力與聲譽逐漸上升。一度，他建立了一支由11人組成的團隊。儘管他起初對自己的能力有所懷疑，但他表示，他和團隊證明了自己的影響力。

安德森在最新的信中表示：「將近100人至少部分因為我們的工作而遭受監管機構的民事或刑事指控，包括億萬富豪和寡頭大亨」 ，「我們撼動了一些我們認為必須撼動的帝國」。

至於未來六個月，安德森計劃投入製作興登堡模式的一連串影片和素材，以便讓其他人能夠學習該公司進行調查。

安德森說：「現在，我將專注於確保我們團隊中的每個人都能達成他們想要的下一個目標。」