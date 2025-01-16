貝萊德CEO：美10年期公債殖利率可能觸及5.5%

貝萊德董事長兼執行長芬克（Larry Fink）。(路透)

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，美國10年期公債殖利率 的可能範圍在過去幾個月已經擴大，他認為，接下來殖利率可能下探至4%，但也可能高達5.5%；「新債王」岡雷克則是大談殖利率今昔表現不同，而美股 估值已達「歷史高點」，黃金則是安全的資產。

72歲的芬克在周三播出的CNBC節目中表示，10年期公債殖利率若達5.5%，「對成長型股票有害」。芬克還說，投資人不能低估美元的強勢。

美國10年期公債殖利率16日報4.657%，已自近期高點回落，反映美國12月消費者通膨數據低於預期，帶動美債殖利率和美元下跌。此前，市場擔心殖利率可能逼近5%的重要心理關卡。

另外，雙線資本公司創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）在14日對客戶的網路直播中，也發表對經濟和市場的看法。他談到聯準會 雖然成功降低通膨，但過去五年來一直對短期數據反應過度，缺乏策略性，他也警告過去40年來，沒有遇過在經濟下滑時，長債殖利率不回落的情勢，但「這一次不同」，例如在以往聯準會降息周期中，10年期公債殖利率從沒上揚，這回卻上升100個基點，這代表現在進入了新環境。

岡雷克也談到必須關注的經濟問題，包括住房負擔能力問題以及信用卡呆帳急劇上升，此外，消費者對川普執政下的樂觀經濟預期正大幅上升，「考慮到當前的估值，這並不是利多」，而且標普500指數和成分類股的估值都已達到「歷史高點」。

岡雷克表示，美股表現優於世界其他股市的情況目前「過度延伸」，但直到美元觸頂之前，該情況可能不會反轉，而且美元觸頂也還沒發生。同時，儘管美元走強，商品價格依然堅挺，岡雷克表示這是一種「不同尋常的背離」。他指出，一種交易策略是做空美元並做空商品。

不過，岡雷克也提到央行大量購買黃金，「人們把黃金視為安全資產。我同意這一點」。