股市債市熱 小摩、花旗、富國業績飆 高盛獲利成長1倍

大型銀行上季獲利普遍大幅成長。（路透）

銀行業正式揭開今年財報季序幕。整體產業的併購復甦，加上股市和債市熱絡，推動華爾街 頂級銀行在2024年下半年的業績上漲；第4季大型銀行獲利都大幅飆升。

摩根大通第4季淨利飆升50%，達到140億元以上，和營收一起輕鬆超過華爾街的預測。

每股獲利從一年前的3.04元增至4.81元，超過華爾街每股4.09元的預測。總管理收入達437億元，比去年的399億元成長10%；華爾街預期營收為419億元。

該銀行提撥26億元用於彌補不良貸款，比去年同期增加約20%。

富國銀行獲利情況也超出預期；淨收入成長近50%，第4季淨收入為51億元，合每股1.43元。營收為204億元，略低於預期。去年同期，富國銀行的淨利為34億元，合每股86分；營收為205億元。

高盛 第4季獲利成長一倍以上，得益於銀行家從交易、債務銷售和交易強勁中獲得更多費用。

這家華爾街巨頭截至12月31日當季獲利增至41.1億元，合每股攤薄獲利11.95元；而去年同期的獲利為20.1億元，合每股攤薄獲利5.48元。根據LSEG彙編的數據，這是該行自2021年第3季以來最高單季獲利。

高盛第4季投資 銀行費用收入上漲24%至20.5億元，得益於強勁的槓桿融資和公司債銷售帶來的債務承銷收入。

花旗集團第4季營收和淨利均超過預期，顯示出該行整體實力的強勁。本季淨收入28.6億元，較去年同期虧損18.4億元有所改善。

花旗第4季許多不同業務部門均實現成長。投資銀行業務尤為一大亮點，營收年增35%。花旗表示，投資等級公司債發行的持續動能有助於促進該領域業務的發展。銀行總收入增加12%；若納入貸款對沖，則增加了27%。

市場收入年增36%，固定收益和股票業務均實現成長。StreetAccount數據顯示，固定收益市場營收為34.8億元，遠高於分析師預測的29.5億元。