Meta威脅印度 CCI停止服務

根據法庭文件，由於一項反壟斷指令禁止WhatsApp訊息服務出於廣告目的與Meta共享用戶數據，Meta可能不得不在印度「撤銷或暫停」某些功能。Meta正尋求推翻印度競爭委員會(CCI) 11月的指令。該指令認定該公司濫用其主導地位並「強迫」WhatsApp用戶接受2021年的隱私政策；該政策稱擴大用戶資料的收集和共享，使其相對於競爭對手擁有不公平的優勢。CCI已對Meta在印度的數據共享行為處以2450萬元的罰款和5年的禁令。

IEA：今年原油過剩低於預期

國際能源總署(IEA)表示，由於需求強勁和供應面臨新的風險，今年全球石油 市場面臨的過剩程度低於先前預期。2025年世界石油庫存將增加每日72.5萬桶，而不是先前預測的95萬桶。它略微提高了2024年和2025年的全球消費量預測。IEA表示：「12月加拿大、美國北部和中部地區的天氣明顯轉冷。」「由於交易商考慮多重供應風險，價格也得到提振。」

利率 續揚 房貸需求仍然強勁

雖然利率偏高，但今年的房貸需求比去年強勁。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較去年同期高出7%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.99%上升至7.09%，是2024年5月以來的最高水平。與去年同期相比，房貸再融資申請數量高出22%，購屋房貸申請數量下降2%。

BNY上季服務費收入助獲利

紐約銀行(BNY)第4季獲利成長27%，因為從客戶那裡獲得更高的投資服務費。該投資銀行第4季託管和管理的資產為52.1兆元，較去年同期增加9%。截至12月31日當季，股東應得利潤為12.7億元，合每股1.72元；而去年同期為10億元，合每股1.29元。淨利息收入(NII)上漲8%達到11.9億元。總費用收入較去年同期成長9%，達到35.1億元。

貝萊德管理資產達11.6兆元

去年第4季貝萊德資產達到創紀錄的11.6兆元，這家全球最大資產管理公司的獲利成長21%，而股市走強也推動了費用收入的增加。該公司管理資產從去年同期的10.01兆元和第3季的11.48兆元增至11.55兆元。截至12月31日當季，淨收入從去年同期的13.8億元或每股9.15元增至16.7億元或每股10.63元。