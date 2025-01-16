我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

財經簡訊

財經新聞組／整理

Meta威脅印度CCI停止服務

根據法庭文件，由於一項反壟斷指令禁止WhatsApp訊息服務出於廣告目的與Meta共享用戶數據，Meta可能不得不在印度「撤銷或暫停」某些功能。Meta正尋求推翻印度競爭委員會(CCI) 11月的指令。該指令認定該公司濫用其主導地位並「強迫」WhatsApp用戶接受2021年的隱私政策；該政策稱擴大用戶資料的收集和共享，使其相對於競爭對手擁有不公平的優勢。CCI已對Meta在印度的數據共享行為處以2450萬元的罰款和5年的禁令。

IEA：今年原油過剩低於預期

國際能源總署(IEA)表示，由於需求強勁和供應面臨新的風險，今年全球石油市場面臨的過剩程度低於先前預期。2025年世界石油庫存將增加每日72.5萬桶，而不是先前預測的95萬桶。它略微提高了2024年和2025年的全球消費量預測。IEA表示：「12月加拿大、美國北部和中部地區的天氣明顯轉冷。」「由於交易商考慮多重供應風險，價格也得到提振。」

利率續揚 房貸需求仍然強勁

雖然利率偏高，但今年的房貸需求比去年強勁。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較去年同期高出7%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.99%上升至7.09%，是2024年5月以來的最高水平。與去年同期相比，房貸再融資申請數量高出22%，購屋房貸申請數量下降2%。

BNY上季服務費收入助獲利

紐約銀行(BNY)第4季獲利成長27%，因為從客戶那裡獲得更高的投資服務費。該投資銀行第4季託管和管理的資產為52.1兆元，較去年同期增加9%。截至12月31日當季，股東應得利潤為12.7億元，合每股1.72元；而去年同期為10億元，合每股1.29元。淨利息收入(NII)上漲8%達到11.9億元。總費用收入較去年同期成長9%，達到35.1億元。

貝萊德管理資產達11.6兆元

去年第4季貝萊德資產達到創紀錄的11.6兆元，這家全球最大資產管理公司的獲利成長21%，而股市走強也推動了費用收入的增加。該公司管理資產從去年同期的10.01兆元和第3季的11.48兆元增至11.55兆元。截至12月31日當季，淨收入從去年同期的13.8億元或每股9.15元增至16.7億元或每股10.63元。

利率 印度 石油

上一則

Nvidia漲勢受阻 專家仍看好今年股價將上漲32%

下一則

美股最前線／出現3種情境 立刻採避險模式

延伸閱讀

Meta聚焦AI、社群邁向「高強度年」裁員5%績效差員工

Meta聚焦AI、社群邁向「高強度年」裁員5%績效差員工
「因應緊張的一年」 Meta將裁5%績效最差員工

「因應緊張的一年」 Meta將裁5%績效最差員工
美債殖利率逾5% 史指將修正美股最錢線／美債殖利率逾5% 史指將修正

美債殖利率逾5% 史指將修正美股最錢線／美債殖利率逾5% 史指將修正
未來一周美股三大觀察變數 這些數據將公布

未來一周美股三大觀察變數 這些數據將公布

熱門新聞

她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料