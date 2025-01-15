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粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

財經簡訊

財經新聞組／整理

英CMA調查谷歌搜尋服務

英國競爭與市場管理局(CMA)表示將調查谷歌的搜尋服務，以了解其對消費者和企業的影響，包括廣告商、新聞出版商和競爭對手的搜尋引擎等等。CMA表示，搜尋對於經濟成長至關重要，保持良好的競爭至關重要。負責人卡德爾(Sarah Cardell)在聲明中表示：「數百萬人和企業依賴谷歌的搜尋和廣告服務，90%的搜尋都發生在它們的平台上，超過20萬家英國企業在那裡做廣告。」「我們的工作是確保人們能夠充分享受搜尋服務的選擇和創新，並獲得公平的待遇。」

12月小企信心升至6年新高

美國小型企業信心12月飆升至6年來的最高水平，延續總統大選後的漲勢。全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，其小型企業樂觀指數上個月上升3.4點至105.1，為2018年10月以來的最高水平。這是該指數連續第二個月突破51年平均值98。由於擔心川普的新政府承諾對進口產品徵收廣泛關稅並大規模驅逐無證移民，可能導致家庭生活成本上漲，消費者開始變得謹慎。預計經濟將好轉的小企業主比例上升16個百分點達52%，創1983年第4季以來的最高水準。

西南航空暫停招聘實習計畫

西南航空執行長喬丹告訴員工，為了削減成本、提高利潤率，該公司將暫停企業招聘和晉升，暫停大部分暑期實習，並取消一些溯自1980年代的員工團建活動。喬丹在報告中表示：「我們將繼續努力恢復出色的財務業績，每一美元都很重要。」並表示，公司將在「合理的情況下」延後其他活動。在削減成本計畫中，西南航空暫停了員工「集會」，這是該公司自1985年以來開展的一項團建傳統。

聯合租賃以48億元收購H&E

聯合租賃將以48億元收購規模較小的競爭對手H&E設備服務公司，以滿足美國更多市場的設備租賃需求。由於政府增加對基礎設施的支出以及製造商的生產延遲，商業建築公司對工業設備的需求仍然強勁。H&E股東將獲得每股92元的現金，較13日收盤價高出109.4%。合併協議還包括35天的「試水」期，這使得H&E有時間尋求競爭性報價。聯合租賃預計，該交易將在完成後24個月內產生約1.3億元的年化成本綜效。

谷歌 喬丹 實習計畫

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