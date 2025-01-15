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彭博：美國矛頭轉向台積電 16奈米以下銷售全部列管

編譯劉忠勇／綜合外電
美國將管制矛頭轉向台積電。(路透)
美國將管制矛頭轉向台積電。(路透)

彭博報導，美國計劃最快在15日公布對銷往中國大陸晶片更多管制，在拜登政府還有幾天就要卸任之前，這次將矛頭針對台積電在內的晶片製造商。

彭博引述知情人士報導，最新的規範將要求台積電、三星電子、英特爾（Intel）對客戶實施更嚴格的審查，並加強盡職調查（due diligence）。這是因應先前台積電生產的晶片遭秘密轉售給被列入黑名單的華為而有的措施。

新規定最快將於15日公布，是基於拜登政府本周一發布的全球半導體管制措施所補強的辦法。這波管制措施限制輝達（NVIDIA）在內高階晶片設計商銷售人工智慧（AI）晶片給大部分國家的資料中心。

知情人士向彭博透露，美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中國的供應流，希望從源頭切斷，新措施規定所有14奈米或16奈米及以下製程的晶片，都將另外納入全球管制之列，必須獲得政府許可才能銷往中國大陸和其他相關國家。

不過，由於規範對象是可能設法規避美國管制的中國大陸企業，晶片製造商仍有很多管道可以克服這類限制。

擬議中的規範目的在協助晶片製造商辨識哪些客戶的設計會受到美國銷售管制。這些管制取決於處理器的效能有多強，將由每顆晶片所容納的電晶體數量來決定。

一般來說，以14奈米至16奈米為門檻，將超出現有銷售限制所涵蓋的先進晶片的範圍。不過，消息人士透露，根據所擬規範，若晶片製造商的客戶屬於授權名單內的企業，且晶片設計符合相關條件——譬如製造商位於美國、盟國或台灣——這些客戶可以證明其晶片設計不受美國出口管制的約束。

或者，如果晶片的電晶體數量少於300億個，並且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片也不會視為受管制的高階晶片。

知情人士指出，從以上種種條件來看，新規範主要針對更高階的處理器，特別是由大陸企業設計的AI加速器，知情人士表示。然而，這些規範的範圍比政府官員先前向台積電（TSMC）暗示的可能性還要廣泛。

在華為裝置中發現台積電晶片後，美國商務部曾要求這家台灣企業停止為中國客戶生產7奈米及以下製程的晶片，根據知情人士透露。

晶片 台積電 拜登

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