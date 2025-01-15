美公債殖利率罕見飆升至4.8% 引投資人恐慌拋售股票

美債殖利率近日持續攀升，讓許多股市投資人感到焦慮。（美聯社）

利率讓投資 人感到緊張。具體來說，說的就是10年期公債殖利率 。

10年期美國公債殖利率13日攀升至4.8%，距離5%僅一步之遙，這個水平讓投資人戒慎恐懼，並開始拋售股票。

如此高的殖利率並不正常，至少在後金融危機的世界如此。DataTrek聯合創辦人柯拉斯(Nicholas Colas)在給客戶的報告中指出，過去20年的10年期公債殖利率平均為2.91%。

他寫道：「10年期國債殖利率5%令市場感到恐慌，因為這是整整一代人過去20年經歷過的利率上限。」

富達投資全球宏觀主管提默(Jurrien Timmer)表示：「在幾年前殖利率只有1%時，它們並沒有與股票競爭，因為沒有其他選擇。」「但現在利率已達到5%或者4.75%，而股市也有類似的殖利率，因此股票必須與我們認為的無風險資產競爭。」

利率上升也會為股市帶來艱難環境，還有一些更直接的原因，例如借貸成本上升，這最終可能會拖累經濟活動，或者如果企業需要以更高的利率進行再融資，則可能損害公司利潤。

策略師認為，這種利率水準尤其對史坦普500指數目前的高估值構成挑戰。根據FactSet數據，史指未來12個月的本益比為21.5倍，高於5年平均水準19.7倍和10年平均18.2倍。

Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木(Dan Suzuki)表示：「10年期公債殖利率越接近5%和周期高點，市場就越開始擔心這對估值、信貸條件、流動性等的影響。」

從更簡單的話來說，10年期公債殖利率的上升似乎是市場不確定性上升最明顯的寫照：隨著人們對通膨持續上升的擔憂逐漸加深，殖利率出現飆升。由於投資人懷疑聯準會今年是否會降息 ，殖利率上升；在總統當選人川普討論廣泛的關稅政策時，殖利率也上漲。