鉅富艾克曼增持德州地產商股票 仿股神打造現代版波克夏

億萬富豪艾克曼主掌的避險基金，要斥資10億美元，增持德州不動產開發商霍華休斯控股公司股票。（路透）

億萬富豪艾克曼主掌的避險基金「潘興廣場」（Pershing Square），要斥資10億美元，增持德州不動產開發商霍華休斯控股公司（Howard Hughes）股票，意在仿效股神巴菲特 的模式，打造出「現代版」的波克夏 公司。

潘興廣場13日在官網發布致股東信，提議以每股85美元的價格，向霍華休斯的股東收購股票，擬將持股比重從目前38%提高至最多69%，這樁交易總值超過10億美元。潘興廣場的收購價，高於霍華休斯上周五（10日）收盤價71.78美元；消息傳出後，霍華休斯13日股價跳漲9.5%，收78.62美元。

對艾克曼來說，霍華休斯極有價值，該公司的現金流、持有房產、資產負債表，能提供數十億美元現金來資助收購。艾克曼表示，他會力促運用這些現金投資 其他公司，來擴大霍華休斯的規模，以便仿效巴菲特旗下波克夏公司名聞遐邇的運作模式。目前波克夏市值為9,560億美元，霍華休斯則只有約40億美元。

艾克曼在信中表示，「要向巴菲特先生致歉，霍華休斯將成為現代版波克夏，將收購營運中公司的控制權」，霍華休斯將投資於新公司和新資產，長期目標是讓霍華休斯的每股內在價值，以高複合報酬率成長。

巴菲特的策略包括接管瀕臨倒閉的紡織公司，並以此收購多家企業，其中之一是保險公司，有助挹注波克夏公司足夠現金來推動交易。雖然有許多公司被譽為「小波克夏」，但要模仿巴菲特的作風，並創造高額報酬，相當困難。

艾克曼擬大舉改革旗下避險基金潘興廣場，變身大型金融集團，以便與私募股權公司、及其他能從事大型收購案公司競爭。根據投資提案，艾克曼將擔任霍華休斯執行長，並引進自己的投資團隊，來尋找收購標的。

潘興廣場計劃新成立一家子公司，與霍華休斯合併，霍華休斯13日表示，正在評估提議。霍華休斯在美國持有並管理商業、住宅、混合用途房產。