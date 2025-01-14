通膨、新政府政策、利率… 考驗美銀行業未來1年前景

投資 人在2024年結束時對銀行業充滿樂觀。2025年第一個財報季將對這種樂觀情緒進行全新的考驗。

川普 當選後，大型銀行的股價上漲，因為人們預期新共和黨政府能放鬆一些規定，在批准那些能為華爾街巨頭帶來巨額利潤的公司合併時採取更寬容的態度。

美國最大銀行摩根大通將於15日公布財報，預計連續第二年創下獲利記錄，且第4季獲利也將較去年同期增加。

分析師也預計，美國商銀、富國銀行、花旗集團、高盛和摩根史坦利2024年全年及第4季獲利將較上年同期成長。

然而，並非所有的業績都是極為正面的。預計這些大型銀行第4季獲利將較第3季下降。

鑑於通膨、美國經濟、新政府的政策和利率走向的不可預測性，大多數投資人將密切關注未來一年的前景。

聯準會2024年雖降息整整一個百分點，但利率仍然夠高，確保大型銀行能夠賺取相當的利差。

交易活動也在增多，企業發債速度創歷史新高，首次公開發行(IPO)也再次升溫。預計川普政府將廢除一系列可能影響未來利潤的資本規則提案。

然而，今年的利率將如何變化仍然是一個未知數。即使聯準會已經調降基準利率，但由於通膨壓力擔憂，長期利率仍上升。

長期利率上升對銀行有利有弊。它們可能導致銀行債券投資組合的未實現損失增加，並拉低固定收益交易收入，同時為企業客戶帶來新的風險。這種情況可能會在第4季財報中反映出來。

但更高的利率也可能意味著銀行可以繼續收取更高的貸款費用。

銀行分析師梅奧(Mike Mayo)預測，只要10 年期美債殖利率 不超過5%至6%，那麼在今年第1季結束時，淨利息收入(NII)這個關鍵收入來源將對大多數美國銀行產生更顯著的影響。