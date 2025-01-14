美元上漲有助本土企業 科技硬體、食品股海外曝險大
摩根史坦利策略師表示，美元上漲可能會導致本季美國企業的獲利情況出現巨大差距，本土業務型企業的表現將超過國際化的企業。
自從川普11月贏得總統大選以來，美元飆升，因為人們預期他的稅收和關稅政策可能引發通膨。美國經濟的強勁表現也引發人們對聯準會可能會維持偏高利率更久的時間，從而進一步提振美元。
由威爾森(Michael Wilson)領導的大摩團隊表示，美元走強通常會導致史坦普500指數的表現範圍更加分歧，因為史指成分股的國際銷售額占比不到30%：家用產品、科技硬體以及食品飲料類股的海外曝險度最大，而電信服務和公用事業類股的風險最小。
威爾森寫道：「我們認為，美元走強可能是本財報季市場業績分散性加劇的關鍵因素。」並表示，預計近期與美元關係更密切的類股表現不佳的趨勢將持續下去。
不過，他表示，「只要強勁的國內經濟成長是美元上漲的主要動力」，史指整體的表現就可能保持韌性。
雖然分析師在進入第4季財報季時調降了獲利預期，但威爾森表示，相對於最近幾季預期仍然很高，提高了企業超越預期的門檻。
高盛集團的柯斯汀(David Kostin)也預計本季企業獲利超出預期的幅度將「放緩」。
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