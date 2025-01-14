美元上漲有助本土企業 科技硬體、食品股海外曝險大

摩根史坦利 策略師表示，美元上漲可能會導致本季美國企業的獲利情況出現巨大差距，本土業務型企業的表現將超過國際化的企業。

自從川普11月贏得總統大選以來，美元飆升，因為人們預期他的稅收和關稅政策可能引發通膨。美國經濟的強勁表現也引發人們對聯準會可能會維持偏高利率 更久的時間，從而進一步提振美元。

由威爾森(Michael Wilson)領導的大摩團隊表示，美元走強通常會導致史坦普500指數的表現範圍更加分歧，因為史指成分股的國際銷售額占比不到30%：家用產品、科技硬體以及食品飲料類股的海外曝險度最大，而電信服務和公用事業類股的風險最小。

威爾森寫道：「我們認為，美元走強可能是本財報季市場業績分散性加劇的關鍵因素。」並表示，預計近期與美元關係更密切的類股表現不佳的趨勢將持續下去。

不過，他表示，「只要強勁的國內經濟成長是美元上漲的主要動力」，史指整體的表現就可能保持韌性。

雖然分析師在進入第4季財報季時調降了獲利預期，但威爾森表示，相對於最近幾季預期仍然很高，提高了企業超越預期的門檻。

高盛 集團的柯斯汀(David Kostin)也預計本季企業獲利超出預期的幅度將「放緩」。