我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

美元上漲有助本土企業 科技硬體、食品股海外曝險大

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利策略師表示，美元上漲可能會導致本季美國企業的獲利情況出現巨大差距，本土業務型企業的表現將超過國際化的企業。

自從川普11月贏得總統大選以來，美元飆升，因為人們預期他的稅收和關稅政策可能引發通膨。美國經濟的強勁表現也引發人們對聯準會可能會維持偏高利率更久的時間，從而進一步提振美元。

由威爾森(Michael Wilson)領導的大摩團隊表示，美元走強通常會導致史坦普500指數的表現範圍更加分歧，因為史指成分股的國際銷售額占比不到30%：家用產品、科技硬體以及食品飲料類股的海外曝險度最大，而電信服務和公用事業類股的風險最小。

威爾森寫道：「我們認為，美元走強可能是本財報季市場業績分散性加劇的關鍵因素。」並表示，預計近期與美元關係更密切的類股表現不佳的趨勢將持續下去。

不過，他表示，「只要強勁的國內經濟成長是美元上漲的主要動力」，史指整體的表現就可能保持韌性。

雖然分析師在進入第4季財報季時調降了獲利預期，但威爾森表示，相對於最近幾季預期仍然很高，提高了企業超越預期的門檻。

高盛集團的柯斯汀(David Kostin)也預計本季企業獲利超出預期的幅度將「放緩」。

高盛 摩根史坦利 利率

上一則

美債殖利率逾5% 史指將修正美股最錢線／美債殖利率逾5% 史指將修正

下一則

NAND Flash供過於求 三星西安廠減產15%

延伸閱讀

美科技股早盤持續遭拋售 Nvidia、台積ADR挫逾3%

美科技股早盤持續遭拋售 Nvidia、台積ADR挫逾3%
大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明
美股10日重摔 3大指數吐回今年漲幅

美股10日重摔 3大指數吐回今年漲幅
美股漲勢太凌厲 高估程度逼近「20年之最」

美股漲勢太凌厲 高估程度逼近「20年之最」

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳