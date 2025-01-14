假日季業績旺 Lululemon調高財測 A&F市場反應冷淡

Lululemon調升去年第4季假期季和全年業績財測。（路透）

由於購物者在重要的假期表現出強烈反響，Lululemon和Abercrombie & Fitch調升第4季業績預期。

Lululemon目前預計銷售額將成長11%至12%至35.6至35.8億元，高於先前的34.8至35.1億元；全年成長6%至7%。

該公司還調升了獲利預期。目前預測第4季每股獲利在5.81至5.85元之間，而先前的預期為5.56至5.64元之間。該公司預計毛利率 將成長0.3個百分點，而之前是預計毛利率將下降0.2至0.3個百分點。

同時，Abercrombie也預期其假日季業績將略好於預期。該服裝公司將其淨銷售額成長預期小幅調升至7%至8%之間，而先前預期為5%至7%。預測全年銷售額將成長15%，略高於之前預計的14%至15%。

這個財測與Abercrombie去年的驚人數據相去甚遠。當時假期銷售額較上年同期成長了驚人的21%。

看好Abercrombie的投資 人會說，隨著公司逐漸成熟，與去年同期相比，其成長速度開始放緩是合情合理的；但在經歷約兩年的爆炸式股價上揚後，一些人可能會轉而看跌。

話雖如此，Abercrombie的全年銷售預期與去年水平接近；去年收入成長16%。

這些零售商 在奧蘭多舉行的年度ICR會議之前發布了業績預期。一些美國最著名的零售商在會議期間提前公布假期業績，並與投資人和分析師討論其業績。

預計將出席會議的梅西百貨也發布了初步業績，但預計銷售額將達到或略低於先前公布的78至80億元。

Urban Outfitters也發布初步假期業績，截至12月31日過去兩個月淨銷售額較去年同期成長10%。受網路銷售強勁推動，可比零售部門銷售成長6%。

Urban同名品牌的可比銷售額下降4%，表現仍然不及Anthropologie和Free People；後兩個品牌的可比銷售額分別成長10%和9%。同時，租賃服務Nuuly銷售額飆升55%，得益於平均活躍用戶數量成長53%。