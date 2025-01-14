輝達指禁令削弱美AI 領導力

輝達(Nvidia)批評拜登政府為加強控制全球人工智慧(AI)晶片 流動而採取的新舉措，聲稱該監管將危及美國目前在AI領域的領導地位。輝達政府事務副總裁芬克爾(Ned Finkle)表示，新規定「可能破壞全球創新和經濟成長」，並將「削弱美國的領導地位」，因為該規則「將對美國領先的半導體、電腦、系統甚至軟體的全球設計和行銷方式施加官僚控制」。美國商務部批准對全球AI晶片出口設限的計劃，同時也阻止不良行為者取得這些晶片，以防止加強中國的軍事能力。

對沖基金增加美股空頭部位

摩根史坦利和高盛表示，在就業報告引發華爾街拋售之前，截至1月9日當周全球對沖基金就已增加了對美股的看跌押注。10日發布的就業數據優於預期，導致史坦普500指數下跌1.54%，回吐2025年所有漲幅。大摩表示，在就業報告公布前幾天，投資 組合經理人增加了對必需品、軟體、金融和醫療保健等行業的空頭部位，同時賣出通訊服務業的多頭部位。高盛也表示投資組合中的空頭部位超過多頭部位，但所有地區都出現這種趨勢，以北美和歐洲為首。

AWS與創投合作開發AI工具

亞馬遜網路服務公司(AWS)和創投公司General Catalyst宣布建立全新的多年合作夥伴關係。這是雙方在醫療保健領域不斷成長的人工智慧(AI)市場中分一杯羹的最新舉措。透過此次合作，General Catalyst投資組合公司將使用AWS的服務更快建置和推出用於醫療系統的AI工具；如Aidoc將AI應用於醫學影像，而Commure則利用AI實現提供者工作流程的自動化；這兩家公司將是首批參與的公司。公告未揭露任何財務條款。

OpenAI促加強AI投資和監管

OpenAI闡述了對美國人工智慧(AI)發展的願景，聲稱美國需要外部投資和支援性監管，才能在新興技術競賽中保持領先中國。這家AI新創公司表示：「晶片、數據和能源是贏得AI的關鍵」，美國需要立即採取行動，制訂有助於確保其優勢的全國性規則。並表示：「全球約有1750億元資金等待投資AI項目，如果美國無法吸引這些資金，它們將流向中國支持的項目，從而加強中國共產黨的全球影響力。」