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美第2大LNG生產商推上市 將是川普上台頭一個重大IPO

編譯劉忠勇／綜合外電
Venture Global在路易斯安那州的Calcasieu Pass營運的LNG設施。(美聯社)
Venture Global在路易斯安那州的Calcasieu Pass營運的LNG設施。(美聯社)

路透引述文件和知情人士報導，Venture Global LNG下周將正式向投資人宣傳首次公開發行股票（IPO）案。這個美國第二大液化天然氣（LNG）生產商計劃爭取的未稀釋價位能高達1,100億美元。

這將是川普第二次任期內的頭一個IPO案。川普在競選期間已承諾要推翻現任總統拜登暫不核發新的LNG出口許可的政策。

路透指出，Venture Global 計劃周一提出在紐約證券交易所上市的計畫，並向投資人提出每股40至46美元的價格，若以未稀釋基準計算（不包括選擇權和限制性股票單位等證券），估值落在960億至1,100億美元之間。這次計劃釋出5,000萬股，籌集資金20億至23億美元。

Venture Global成立於2013年，由現任共同董事長薩貝爾（Michael Sabel）和彭德（Robert Pender）創辦，主要出口歐洲和亞洲。

美國是全球最大的LNG出口國，在俄羅斯入侵烏克蘭後，為歐洲確保能源供應發揮了關鍵作用。據能源資訊署（EIA）預測，美國LNG產能在2024年至2028年間將成長超過一倍。

Venture Global目前在路易斯安那州的Calcasieu Pass營運一座年產量達1,000萬公噸的LNG設施，2022年起開始出口LNG。

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