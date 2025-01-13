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財報季開鑼美股面臨考驗 史指企業上季獲利增7.3%

編譯任中原／綜合外電

美國財報熱季本周開跑，由高盛公司與花旗集團等金融機構揭開序幕，美股漲勢將面臨市場對企業獲利預期偏高的現實考驗，且本周公布的去年12月通膨數據，也可能進一步降低聯準會（Fed）的降息期待。

富國銀行、花旗及高盛將在15日發布去年第4季財報，隔天摩根士丹利（大摩）與美國銀行接力，象徵美國財報季正式開鑼。

根據彭博資訊數據，華爾街預期標普500指數企業上季獲利將比去年同期成長7.3%，是三年來最高水準，LSEG的資料更顯示，市場預期標普500指數成分企業上季獲利成長9.5%，但若即將公布的業績不如預期，或企業對未來的展望令市場失望，都可能引發股市震盪。

彭博經濟學家指出，目前標普500指數價位所反映的是，投資人預期這些企業每股盈餘（EPS）未來12個月將成長23%，異常之高，但依據由下而上的方式預估，2025年EPS將成長13%，這表示預估成長率須提高一倍，才能與標普500指數目前的行情相符，障礙很高。

科技業仍是推動股市的主力，但投資人預期「科技七雄」上季獲利成長率將減緩到22%，低於去年的平均34%。由於經濟表現良好，非科技類企業上季獲利看增4.5%，是連續第三季成長，本季增幅將逼近二位數。

分析師預估，在標普500指數的11大類股中，通訊服務、科技與醫療等三大類股上季獲利將成長二位數百分比，能源股將萎縮約30%。

本周另一觀察重點為15日出爐的美國去年12月消費者物價指數（CPI），預料年升2.9%，較11月的2.7%加速攀升，核心CPI年升幅估將維持在3.3%，暗示通膨減緩的進展已幾近停滯，增添Fed未來幾個月按兵不動的根據。

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