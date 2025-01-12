重舒適甚於酷炫 Skechers躍居全球第3大鞋類品牌

Skechers也在 CES 展上亮相。(美聯社)

無論是NBA 去年最有價值球員，還是歐洲足球 上季得分王，他們腳上所穿的球鞋，既不是 Nike，也不是愛迪達（Adidas）上場所穿的鞋，而是穿脫容易的Skechers。

Skechers 已躍居全球銷售額排名第三的鞋類品牌，其成功的秘訣在於抓住競爭對手大多忽略的市場區塊，光靠滿足退休人士對舒適鞋款的需求，以及為兒童提供價格更實惠的選擇，便蓬勃發展開來。

Skechers財務長范德莫爾（John Vandemore）接受華爾街日報訪問時說，「我們的做法和那些大品牌幾乎完全相反」，「我們不過是扮演了不同的角色。」

Skechers不太追求酷炫。該公司高層表示，他們經營的是「腳部包覆」的事業，致力讓這些鞋款既舒適又平價，不太會開發可以賣到數百美元的限量版鞋款。Skechers推出使用固特異（Goodyear）橡膠製作的115美元 匹克球鞋款，算是特例。

Skechers 約有2/3的銷售收入來自美國以外市場，除成立直營門市外，Skechers 有時採取授權經營的方式，會等候多年才在海外市場投入直營。Skechers的高層表示，在印度市場，他們的規模已超越 Nike。

Skechers近年來也開始製作足球鞋和籃球鞋，並成功簽下了一些超級明星代言人。2023年，Skechers將拜仁慕尼黑足球隊前鋒哈利·凱恩（Harry Kane）納入旗下，隨後又和NBA費城76人隊明星安比德（Joel Embiid）達成合作協議。Skechers營運長韋恩伯格（David Weinberg）說：「我們能簽下這些球星，是因為市場沒能好好照顧他們。」

Skechers成立於1992年，但業績數十年來並未迅速起飛。Skechers 營運長韋恩伯格（Weinberg）表示，Skechers需先投資全球營運，成長需要時間。

近年來，Skechers逐漸轉向功能領域，填補該公司高層認為Nike等品牌留下的市場空缺。

在疫情期間，Nike 決定不再透過以低收入 消費者為訴求的經銷商銷售產品，專注直營的策略。此決策為Skechers的業務帶來了助力。此外，Nike 也縮減售價低於100美元的鞋款，進一步為Skechers創造機會。