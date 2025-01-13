美股10日重摔 3大指數吐回今年漲幅

美股上周五（10日）大跌，三大指數吐回今年以來漲幅，就業數據超強，卻形同為聯準會（Fed）今年降息 之路增添阻礙，更進一步推升公債殖利率 。本周投資 人將聚焦通膨數據與大型銀行財報。

道瓊工業指數上周五大跌697點，跌幅達1.6%，一周來下跌1.9%。史坦普500指數和那斯達克綜合指數跌幅都在1.5%以上，周線分別跌1.9%和2.3%。

費城半導體指數上周五跌2.4%，但今年迄今尚有1%漲幅。上月營收超出預期的台積電ADR漲0.6%，是費半當天唯一上漲的成分股，今年來上漲5.5%。

美國去年12月新增非農就業人數25.6萬人，創下九個月最高，失業率意外下降，為就業市場意外強勁的一年畫下句點。

LSEG數據顯示，金融市場如今預期Fed今年只會降息1碼。美國30年期公債殖利率一度突破5%，達到自2023年11月以來最高。10年期公債殖利率收在4.772%，為2023年11月以來最高。

駿利亨德森美國投資主管卡斯爾頓說：「好消息聽起來又變成壞消息。長期利率正持續攀升，2025年Fed降息機率迅速下降，而美元進一步走強可能成為美國企業一大阻力。」

Premier Miton Investors投資長比雷爾也表示，「債券殖利率漲勢將持續，這對股市來說也是個壞消息，莫非10年期公債殖利率真有可能達到5%？」

由於投資人對Fed降息信心迅速減弱，本周公布的通膨數據更加重要，而金融業也將為財報季揭幕。分析師預料周三公布的12月消費者物價指數年增率為2.9%，是連續三個月升溫。

財報季即將登場，多家大型銀行周三率先公布財報，包括花旗、高盛、富國銀行、摩根大通，周四則有美銀與摩根史坦利。