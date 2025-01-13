非酒精飲料大賣 酒廠紛推新品 2028年市場估成長40億元

人們擁抱非酒精飲料成趨勢；圖為Budweiser Zero。(路透資料照片)

美國公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)1月3日公布公衛諮詢報告指出，飲酒是美國繼抽菸和肥胖之後的第三大可預防致癌因素，為全美數百萬飲酒人口敲響警鐘。許多啤酒和烈酒公司多年來準備應對的最壞情況終於出現，紛紛改而推出無酒精飲料，留住顧客。

眼看著愈來愈多以年輕人為主的消費者，為了健康而放棄飲酒，摩森康勝(Molson Coors)、百威英博(Anheuser-Busch InBev)等主要啤酒供應商，以及帝亞吉歐(Diageo)、保樂力加(Pernod Ricard)等烈酒巨頭都推出非酒精飲料。

市調機構蓋洛普(Gallup)去年8月民調發現，近半美國人認為每天喝一到兩杯酒對健康有害，是這項調查23年來最高比率，深信飲酒不利健康的受訪者以年輕人為主；僅58%受訪成人飲酒，低於2022年的67%，1939年迄今平均比率為63%。

人們遠離飲酒，烈酒巨頭似乎面臨危機，實則可能因危機而有轉機。居領導地位的飲料分析業者IWSR去年12月報告稱，在消費者行為不斷變化、無酒精飲料需求帶動下，全球非酒精飲料市場正經歷變革性的成長。

IWSR說，這一波由美國引領的非酒精飲料成長趨勢力道不小，2028年全球非酒精飲料市場將成長40億元，非酒精飲料的擁護者比市場核心消費族群更年輕一些，而且消費頻率和強度都更高。這表示，人們對非酒精飲料的渴望更能持續。

知名啤酒品牌Coors早在2019年就看到人們擁抱非酒精飲料，自我重新定位為飲料公司，全名是Molson Coors Beverage Company，並將產品陣容擴大到核心產品淡啤酒Miller Lite和 Coors Light之外。

摩森康勝飲料公司副總裁暨非酒精產品總裁尼茨(Kevin Nitz)2023年在部落格貼文表示，啤酒永遠是該公司業務核心，但也意識到非酒精飲料蘊藏大商機，將這部分納入重要業務。從那時候起便將觸角拓展到零糖能量飲料、Peroni 0.0等無酒精啤酒，今年還將流行的澳洲 罐裝雞尾酒替代品Naked Life引進美國。

摩森康勝去年在美國的不含酒精即飲飲料銷量成長近70%。

百威英博也專注經營一系列無酒精啤酒，包括Budweiser Zero、Stella Artois 0.0、O'Doul's、Corona Cero以及預訂2025年1月推出的Michelob Ultra Zero。2023年度報告稱，無酒精啤酒表現持續出色，營收成長將近20%。

即使近年處境艱困的小型精釀啤酒(craft beer)廠也因非酒精飲料熱潮而獲利。無酒精啤酒最大精釀酒商是Athletic Brewing Company，其無酒精啤酒是目前全食超市(Whole Foods)最暢銷啤酒。

釀酒商協會(Brewers Association)經濟學家加西奧奇(Matt Gacioch)發表年度報告說，精釀啤酒消費者興趣不斷上升，主要是因為生活方式有多重選擇、以及有各式非酒精精釀啤酒。

無酒精飲料的成長力道巨大，更甚「1月無酒月」(Dry January)的推廣效果。

大大小小的烈酒和葡萄酒業者也看準非酒精飲料趨勢，競相投入資源。

酒廠帝亞吉歐(Diageo)旗下有Ketel One伏特加、Tanqueray琴酒、Johnnie Walker蘇格蘭威士忌等200多個知名酒類品牌，去年9月收購美國最暢銷非酒精烈酒品牌Ritual Zero Proof，該品牌有無酒精版本的各式知名雞尾酒，包括老式雞尾酒、negroni和瑪格麗特(margarita)等，帝亞吉歐得以提供更多選擇。

正如同其他烈酒業者，帝亞吉歐享受疫情 亮麗業績後也面臨銷售下降的問題，消費者不買昂貴物品、重新評估飲酒這件事。帝亞吉歐執行長克魯(Debra Crew)認為，烈酒業者身處不穩定的經營環境。

保樂力加去年也推出一款不含酒精的琴酒，繼Cinzano Spritz 0% 、類似杜松子酒的Ceder's之後，加入無酒精飲料陣容；然而，該公司財務長提梭特(Hélène de Tissot)說，在零售商持續嚴管庫存水平等因素下，最近一季的美國銷售額衰退10%。

烈酒大廠酩悅軒尼詩(Moët Hennessy)也順勢而為，去年以未公開價格投資 不含酒精的氣泡酒French Bloom，首次進入無酒精飲料領域。

酩悅軒尼詩策略與財務執行副總塞爾(David Serre)說，消費者對高品質非酒精飲料需求增長，紛紛節制飲酒量，希望在不犧牲口味或體驗的情況下消費。

在無酒精葡萄酒領域，多家業者紛紛投資。以西班牙霞多麗葡萄釀製而成Society De La Rassi無酒精氣泡酒售價70元；該飲品供應商創辦人傑克森(Steve Jackson)說，他想打造與香檳類似的高檔飲料，在婚禮等優雅時刻享用。