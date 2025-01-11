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美12月就業增25.6萬人近2年最多 醫療、休旅、零售熱門

財經新聞組／綜合報導
最新就業報告顯示勞動市場持續火熱，失業率再下滑。（路透）
最新就業報告顯示勞動市場持續火熱，失業率再下滑。（路透）

12月就業成長遠強勁於預期，可能降低聯準會今年降息的動力。

美國勞工統計局發表報告指出，12月非農就業人數激增25.6萬人，高於11月的21.2萬人，也高於《道瓊》預測的15.5萬人。12月也是2023年3月以來就業成長最多的一個月。

失業率小幅下降至4.1%，比預期低0.1個百分點。涵蓋灰心喪志的工人和因經濟原因而擔任兼職的工人的廣義失業率降至7.5%，下跌了0.2個百分點，為2024年6月以來的最低水平。

2024年失業率的修正也顯示勞動市場比原先想像的強勁。失業率的周期高點原本是7月的4.3%，但在最新報告被下修至4.2%

衡量通膨壓力的重要指標薪資成長率12月為0.3％，符合經濟學家預期，低於11月的0.4％。與去年同期相比，12月薪資上漲3.9％，低於11月的4％。

同時，勞動參與率持平於62.5%。每周平均工時仍維持穩定在34.3小時。

就業成長主要來自熟知的醫療保健領域，增加4.6萬人；休閒和酒店業增加4.3萬人，以及政府增加3.3萬人。

零售業也出現大幅成長，在進入假期購物季的11月減少2.9萬個崗位後12月增加4.3萬個。該行業全年就業人數增加220萬，比2023年的300萬下降近三分之一。

最近的數據顯示，勞動市場正在放緩但並未迅速惡化，因為裁員人數仍然很低。美國勞工統計局7日發布的數據顯示，截至11月底，美國共有810萬個職缺，較10月的784萬個有所增加，創2023年5月以來的最高水準。

但也出現降溫跡象。職缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，招聘率從10月的3.4%降至3.3%。衡量工人信心指標的離職率從10月的2.1%降至1.9%。

ADP數據顯示，12月私營部門就業人數增加12.2萬個，低於11月的14.6萬個。

就業 勞工 降息

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