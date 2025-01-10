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聯準會官員：利率可能一段時間按兵不動 前景不確定應放緩降息

編譯季晶晶／綜合外電
波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，美國經濟前景存在相當大的不確定性，有理由放慢降息步伐。（路透）
波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，美國經濟前景存在相當大的不確定性，有理由放慢降息步伐。（路透）

多位美國聯準會官員證實，利率可能維持在當前水準較長時間，僅通膨明顯降溫時才會再次降息

波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，鑒於在美國經濟前景上，聯準會官員面臨「相當大的不確定性」，有理由放慢調整利率的步伐。這個觀點得到了其他聯準銀行總裁和聯準會理事鮑曼的呼應。

柯林斯在波士頓一場活動中表示，聯準會的「政策能夠根據不斷變化的情況做出調整 —— 如果通膨的進展寥寥無幾，那麼政策就在當前水準維持更長時間，如果有需要，就提前放鬆政策。」

她說經濟狀況良好，但今年通膨降溫的進展可能慢於先前預期，而且即將上任的川普政府和新一屆國會推出的新政策也可能改變經濟發展軌跡，但確切估計影響還為時過早。

鮑曼周四發表書面講話指出，「2023年通膨率大幅下降，但這個過程去年似乎已經停滯，核心通膨率仍然令人不安地處於2%目標之上，我傾向以謹慎漸進的方式來調整政策」。她說她上月投票支持降息，但補充表示，她本可以支持按兵不動。

堪薩斯州聯準銀行總裁施密德聲稱，利率現在可能已經接近既不限制也不刺激經濟的水準。施密德和柯林斯今年均有貨幣政策投票權。

柯林斯周三接受彭博新聞採訪時說，贊成今年降息次數少於幾個月前的預期。她表示對利率的預期與官員在聯準會12月會議後發布的中值預測一致。後者預計今年降息兩次，每次1碼。

費城聯準銀行總裁哈克周四也發表講話，表示準備支持今年進一步降息，但具體時間取決於經濟形勢：「我仍然認為我們處於政策利率下行的軌道。縱觀當前形勢，我不會偏離這條軌道或掉頭。但我繼續沿著這條軌道前進的確切速度將完全取決於未來數據。」

根據期貨合約定價，投資人普遍預計聯準會決策者將在1月28-29日的會議上維持利率不變。

柯林斯周四表示，她選擇支持12月的行動，這是一次「艱難的抉擇」，「總體而言，12月降息為維持健康勞動市場狀況、同時保持限制性政策立場，提供了一些額外的保障，這對於可持續地恢復物價穩定仍然必要」。

另外，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，近日長期利率上漲是反映風險溢價上升，並非市場對通膨的擔憂所致。他周四在一場線上活動上說，「在我看來，債券的供應有時超出需求，導致殖利率攀升」，這不是通膨問題，應是與風險有關的期限溢價，感覺也跟長期供需平衡有關。

殖利率 降息 聯準會

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