美一鮮為人知的通膨指標大致平穩 成聯準會官員的信心新支點

聯準會高層，包括主席鮑爾在內，愈來愈常把「基於市場的」通膨率當作對前景保持信心的理由。（美聯社）

聯準會 包括主席鮑爾在內的高層，愈來愈常把一項鮮為人知的物價指標，即「基於市場的」通膨率，當作對前景保持信心的理由。

該指標剔除數據收集者無法直接衡量物價而須自行估算的一系列服務。這個指標最近幾個月顯現出不一樣的通膨形勢。央行 看重的基礎通膨指標在11月加速至2.8%，而這項基於市場的通膨指標自5月以來一直大體保持在2.4%附近。

在投資 人調降對聯準會2025年降息預期、美國公債殖利率上升之際，上述差異有重大意義。儘管央行官員曾暗示，要先看到通膨率進一步邁向2%的目標後，才會再次降低借貸成本，但是，對這項替代指標的認可可能表明，進一步放鬆政策的門檻沒有那麼高。

聯準會理事沃勒認為通膨將繼續降溫。他周三在演講中支持今年進一步降息時，闡述關注這項基於市場的替代性指標的理由。

他說：「2024年的通膨很大程度上由估算價格上漲所推動，例如住宅服務和非市場服務，這些價格是估計而非直接觀察所得到，而作為衡量經濟中所有商品和服務供需平衡狀況的指引，我認為它們沒那麼可靠。」

聯準會周三發布的上次會議紀要顯示，「很多」決策者認同沃勒的觀點。

基於市場的個人消費支出（PCE）物價指數，將政府統計人員不得不「估算」的幾個項目剔除掉，因為無法觀察消費者為這些服務所支付的實際價格。未被納入的包括投資組合管理和投資諮詢項目，以及幾個保險項目。