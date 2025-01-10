自然災害保險損失 去年1400億7年新高 今年恐再創紀錄

氣候變遷導致氣象災害更加頻繁。(路透資料照片)

隨著2025年才剛開始，山火就大幅肆虐洛杉磯，更凸顯出去年自然災害造成的保險 損失飆升至2017年以來的最高水準。

根據慕尼黑再保險公司彙編並於9日發布的報告，全球保險損失達到1400億元，是30年平均值約600億元的兩倍多。

報告顯示，襲擊美國的颶風 米爾頓和海倫成為2024年損失最慘重的天災。今年的損失可能已經超過這些損失，因為洛杉磯地區的野火有可能成為史上最嚴重的經濟損失。

根據AccuWeather Inc.，加州聖莫尼卡和馬里布周邊的大火正在吞噬美國一些最昂貴的房地產，受影響地區的房屋中位數超過200萬元。這場天然災害可能造成520至570億元的財損套經濟損失。

火災、洪水和強烈雷暴是保險業所稱的非高峰災害。科學家表示，這些危險更有可能隨著氣候變遷 而加劇。事實證明，這個特別的風險類別比颶風等高峰災害更難以用巨災債券等產品形式轉移到資本市場。

慕尼黑再保險公司首席氣候科學家託格林(Tobias Grimm)表示：「非高峰值風險大幅增加，在近年來自然災害保險損失中所占比例穩步上升。」

自然災害整體增加與氣溫快速上升相吻合。去年是地球有史以來最熱的一年，歐盟哥白尼氣候變遷服務中心記錄顯示，11月全球平均氣溫比工業化前水平高出1.62攝氏度，突破了1.5攝氏度的臨界值。

格林說：「科學越來越確信，氣候變遷在導致氣象災害更加頻繁和更加極端方面發揮了至關重要的作用。」

氣候變遷正在顛覆曾經被視為氣候常態的事物。去年，杜拜和西班牙瓦倫西亞地區發生嚴重洪災，造成200多人死亡，並引發數十億美元的保險損失。

格林說：「在這個例子裡，杜拜從來不被認為是洪水多發地區。」

他表示，很明顯，氣溫升高導致強降雨更加頻繁，同時熱帶氣旋在發展過程中強度迅速增強的發生率也更高。

去年10月襲擊佛州的颶風米爾頓造成了250億元的保險損失。地震險些襲擊人口稠密的坦帕市區，避免了可能引發更大的破壞。就在幾周前，颶風海倫造成了160億元的損失。

根據慕尼黑再保險公司的報告，去年自然災害造成的總損失達到3200億元，為2021年以來的最高水準。氣象災害造成了93%的整體損失和97%的保險損失。該再保險公司表示，2024年約有1萬1000人因天災喪生。

為因應極端天氣事件的激增，保險公司往往會撤出一些被認為風險過高而無法承保的地區。格林表示，「只要評估仍有獲利空間」，所有風險都可以獲得保險。他說，慕尼黑再保險「通常不會因為氣候變遷而將任何地區排除在保險範圍之外」。