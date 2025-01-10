美股最錢線／量子公司CEO：黃仁勳對量子運算看法全錯

D-Wave Quantum執行長巴拉茲(Alan Baratz)表示，輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 對量子運算 的看法「完全錯誤」。

黃仁勳7日在被問及輝達的量子運算策略時表示，輝達可以生產量子運算晶片所需的傳統晶片，但這些電腦所需的量子處理單元(qubits)數量將是目前的100萬倍。他指出，將「非常好用的量子電腦」推向市場可能需要15到30年的時間。這番言論導致量子產業的股價暴跌，D-Wave 8日暴跌36%。

巴拉茲接受《CNBC》採訪表示：「黃仁勳錯的原因在於，D-Wave如今已經商業化。」他指出，包括萬事達卡和日本NTT Docomo在內的公司「正在使用我們生產的量子電腦，以加速其業務營運」。

他強調：「不是30年後，也不是20年後，更不是15年後，而是現在。」

量子運算有望解決目前處理器難以解決的問題，例如解碼加密、產生亂數和大規模模擬。技術人員幾十年來一直致力於這項研究，包括輝達、微軟和IBM在內的大型公司以及新創公司和大學研究人員都在專注於這項研究。

去年12月，當谷歌宣布其研究取得突破性進展時，D-Wave是重新受到投資人關注的眾多公司之一。谷歌當時表示，已經完成一款100量子位元晶片，這是建構100萬個量子位元量子系統戰略六個步驟中的第二步。

D-Wave股價在前一個月飆升185%之後，12月又飆升了178%。量子公司Rigetti Computing 8日暴跌45%，但上個月其市值卻增加了5倍。IonQ 8日下跌39%；該股繼11月上漲143%之後，12月又上漲了14%。

巴拉茲承認，根據「量子閘」的量子計算方法可能需要幾十年的時間。但若是「量子退火法」(Quantum Annealing），現在就可以採用。

他說，雖然黃仁勳的「評論對於量子閘模型量子電腦來說可能不是完全錯誤的，但對於量子退火電腦來說，它們是100%錯誤的。」

投資人對人工智慧(AI)的興趣也推動了量子運算的發展，AI技術導致對輝達圖形處理單元(GPU)的需求激增；GPU使用傳統晶體管而不是量子位元。過去一年，輝達市值成長了168%，達到3.4兆元。

巴拉茲表示，D-Wave的系統可以解決即使配備輝達最快的系統也無法解決的問題，「我很樂意隨時隨地與黃仁勳見面，幫助他填補這些空白。」（財經新聞組）