微軟最新一次的裁員幅度很小。(路透資料照片)

微軟 證實全面裁員 但比例低

微軟證實，該公司將根據績效在各部門裁減少量職位。微軟發言人表示：「微軟注重高績效人才，一直致力於幫助人們學習和成長。只有當人們沒有履行職責時，我們才會採取適當的行動。」

不願透露姓名的知情人士表示，這次裁員影響不到1%的員工。截至6月底，微軟擁有22.8萬名員工。雖然微軟的淨收入率接近38%，接近21世紀初以來的最高水平，但微軟股價去年表現不如同行，僅上漲12%，而那斯達克指數則上漲了29%。

而與最近的裁員措施相比，微軟最新一次的裁員幅度很小。2023年初該公司裁員1萬人；2024年1月在完成以754億元收購動視暴雪3個月後，微軟的遊戲部門裁員1900人，以減少業務重複。

Polestar上季銷量和訂單齊增

Polestar第4季零售額和訂單量均出現成長，提升了投資人對這家瑞典電動車製造商高價車型需求的樂觀情緒。該公司零售額從去年同期的1萬1640輛成長至1萬2256輛，訂單量比去年同期增加了37%。雖然市場環境不斷惡化，對Polestar等電動車新創公司造成特別嚴重的打擊，但業績仍有所改善

。電動車產業一直在努力應對需求放緩、特斯拉引發的價格戰帶來的降價壓力、以及歐盟和美國對中國產車徵收的關稅。Polestar也面臨營運方面的難題，財報出現問題並延後發布，成本控制也面臨困難。

過去一年該公司一直試圖扭轉業務，包括進行改組，更換執行長、設計主管、董事會主席，並任命了一位新的財務長。

馬斯克承認預算 很難削減2兆

科技億萬富翁埃隆馬斯克表示，他為總統當選人川普削減預算的努力，很可能節省不到2兆元，違背了他早先擔任新諮詢機構政府效率部(DOGE)聯席主管時設定的目標。他在X播出的採訪中表示，2兆元的數字是「最好的結果」，但能削減一半「就算不錯了」。

馬斯克下修後的預期與他之前的看法有顯著差異。去年10月27日，馬斯克在紐約麥迪遜廣場花園舉行的川普造勢集會上表示，他能夠削減聯邦預算「至少2兆元」。預算專家很快就認為這個數字難以置信，因為整個可自由支配的預算只有1.7兆元。