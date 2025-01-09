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冬天不是林火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

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洛杉磯林火經損估超過1.3億元 恐推升房價與租金

編譯簡國帆／綜合外電
森林大火已使當局從洛杉磯撤離至少18萬人，推估造成超過1,350萬美元的經濟損失。(歐新社)
森林大火已使當局從洛杉磯撤離至少18萬人，推估造成超過1,350萬美元的經濟損失。(歐新社)

加州森林大火已使當局從洛杉磯撤離至少18萬人，推估造成超過1,350萬美元的經濟損失，承保損失可能超過200億美元，為美國史上災損最嚴重的火災事故，並將造成長期影響，包括可能加劇洛杉磯的住屋短缺、推升全市租金8%，並且加速保險業者撤出加州市場的腳步。

天氣預測媒體業者AccuWeather在9日初估，洛杉磯大火的經濟損失介於1,350億-1,500億美元，包括承保與未承保損失，較先前估算的520億-570億美元大幅上修。

在強風助燃下，這起大火已造成超過1萬幢建築物遭摧毀，其中許多為住屋。AccuWeather表示，這個估算數字只是初估，且火勢繼續燒向Santa Monica和Malibu等坐擁昂貴房地產的地區，該地區的房價中位數超過200萬美元。

摩根大通則估算，洛杉磯地區的承保損失將超過200億美元，經濟損失約為500億美元，都比一天的推估上修一倍，為加州史上最高的承保損失，以Allstate、Travelers及Chubb等三家公開上市保險業者的曝險最高。信評業者晨星DBRS則估算，整體承保損失超過80億美元。

根據加州消防當局，乾旱天候與野火引發的五起大火，7日來已在洛杉磯燒掉2.9萬英畝（約1.2萬公頃）的土地。隨著上千位屋主避難，這場災難可能加劇洛杉磯地區原已嚴重的房市危機。估價業者Miller Samuel總裁米勒指出，洛杉磯涵蓋獨棟住宅與公寓的房價中位數去年第3季為180萬美元，Pacific Palisades則是380萬美元。

CoStar集合式住宅分析部門主管萊比克指出，這起大火可能導致過半居民都是租屋者的洛杉磯，房屋租金上漲8%-12%，因為火災的修復與重建所需時間比洪災還久，因此洛杉磯的租賃需求可能居高不下很長一段時間

隨著加州近年森林大火頻仍，許多保險業者都已暫停為加州部分地區承保，或大幅提高保費，因為憂慮嚴重森林大火的頻率與風險都提高，可能引發龐大的財務損失。例如Allstate已在2023年停止核發針對所有企業與個人財產的新保單，去年4月表示若監管當局調整法規，讓保險業者更容易提供保費，可能再度承保加州房屋。

現在這樁大火可能使情勢更加惡化。雖然加州屋主不一定要買保險，但許多房貸業者要求要先有有效保單，才會核發貸款。

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