Fed理事支持進一步降息 相信通膨繼續向2%目標降溫

在聯準會中立場傾向鷹派的沃勒大膽認為，明年可望繼續降息。（路透）

聯準會理事沃勒表示，他仍然支持今年降息 ，認為就算川普 新政府承諾全面徵收關稅 ，但通膨仍將繼續走低。

沃勒在巴黎的一場演講中表示：「我相信，中期通膨率將繼續朝著我們2%的目標邁進，進一步的降息將是適當的。」

雖然他強調關稅可能會成為「通膨上行壓力的新來源」，但指出對經濟影響的預測差異很大。

沃勒表示：「如果正如我所預期的，關稅不會對通膨產生重大或持續的影響，那麼它們就不太可能影響我對適當貨幣政策的看法。」

總統當選人川普先前威脅對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，對中國徵收10%的關稅，墨西哥已承諾報復。

有關這個議題的迅速變化引起市場強烈波動。《華盛頓郵報》的一篇報導提到川普資深助手研究限制性關稅的可能性，雖是普遍適用，但僅適用於被視為關鍵進口的商品。

但幾個小時後，川普本人斷然否認了這項報導，並在社交媒體上發文寫道，該報導「錯誤地表達我的關稅政策將被削減；這是錯誤的」。

沃勒強調，他需要先看制訂了哪些政策，然後再認真考慮其影響。聯準會主席鮑爾近幾個月也曾強調這一點。

沃勒沒有具體說明聯準會今年可能降息多少次，但表示「進一步降息是適當的」，「降息的步伐將取決於在控制通膨方面取得多大進展，同時防止勞動市場走弱。」

他補充說，美國經濟「基礎穩固」，看不出就業市場在未來幾個月可能「急劇疲軟」的跡象。

沃勒也強調，截至11月的過去12個月，構成核心PCE指數三分之二的物價平均漲幅不到2%。

他還表示，2024年第1季較高的通膨數據將開始回落，這意味著從2025年3月開始，通膨數據應該會開始明顯改善。

沃勒表示：「如果前景如我所描述的那樣發展，我將支持2025年繼續降低政策利率。」