美股最前線／Nvidia雖大跌 無損多頭牛市

輝達 (Nvidia)剛剛再次創造歷史，6日收盤創下歷史新高，刷新去年11月的水平。投資 人在執行長黃仁勳 (Jensen Huang)備受期待的CES主題演講之前大舉買進，期待他發布人工智慧(AI)的任何最新訊息。

但當華爾街7日收盤時，輝達投資人掀起一股「拋售新聞」熱潮，導致其市值大減2200億元，創4個月來最嚴重的跌幅。

對於輝達投資人來說，這是一個熟悉的循環：創下歷史新高，隨後出現下跌。最近一次是輝達去年11月20日發布財報後，首次飆升至150元以上，但稍後遭到拋售，股價下跌13%。

這也讓人想起2024年6月20日，當天股價飆升至140元，隨後出現27%的拋售，將全球市值最大股票頭銜讓給了微軟。

去年3月8日發布令人失望的2024年2月就業報告也出現類似的走勢，股指因而暴跌。輝達開盤創下歷史新高，隨後創下10個月來最差表現，出現20%的回跌。

這也同時呼應了2023年8月23日的獲利財報，當時其股價首度站上50元；但結果卻令多頭感到沮喪，並在接下來4個月橫盤整理。

但關鍵在於：輝達可能是本輪牛市無可爭議的領導者，但它經常讓多頭感到沮喪。但並未擾亂美股整體多頭走勢。

在黃仁勳發表演說後，輝達長期投資人和多頭策略師、嘉實投資組合管理公司投資長米克斯指出，除非輝達的成長率最終逐季放緩，他才會成為賣家，「如果等到年增放緩，就可能太晚了。所以我將觀察季增率的連續下降。」

在當被問及輝達今年是否能夠達到市值4兆元時，米克斯表示：「我認為我沒有足夠的勇氣說這肯定會發生。」但補充說，「我認為在接下來的幾年裡這是無可避免的。」

畢竟對多頭來說，6%的跌幅只不過是向上走勢的一個暫停鍵。（財經新聞組）