歐元區12月通膨率連升三月

歐盟 統計局表示，12月歐元區年通膨率連續第三個月上升，達2.4%。該數據與經濟學家的預測一致，較11月修正後的2.2%上升。核心通膨率連續第4個月維持在2.7%，也符合經濟學家的預期，而服務業通膨率則從3.9%微升至4%。隨著能源價格下跌的基本效應消退，總體通膨率在9月觸及1.7%的低點後，普遍預期將加速。目前市場預計歐洲央行今年將進行多次降息，從3%降至2%。

微軟擬投資印度 30億擴大AI

微軟計劃斥資30億元擴大其在印度的雲端運算和人工智慧(AI)能力，瞄準這個世上人口最多的國家，以推動其收入成長。執行長納德拉(Satya Nadella)在印度南部班加羅爾舉行的活動中，向來自Wipro Ltd.和Cognizant Technology Solutions Corp.等科技公司的新創公司創始人和高管發表講話，承諾在2年內進行這項投資。印度擁有數百萬程式設計師，也是塔塔諮詢服務有限公司和印孚瑟斯有限公司等技術服務提供者的所在地，並擁有世界上最大的AI人才庫之一。

車商併計碳排以符歐盟規定

歐盟文件顯示，Stellantis、豐田、福特、馬自達和速霸陸正計劃與美國電動車製造商特斯拉合併碳排放統計，以遵守歐盟2025年規則。同一份文件顯示，Volvo、Polestar和Smart也計劃與梅賽德斯賓士合併其碳排放量。如果達不到歐盟2025年碳減量中間目標、即所謂的CAFE標準，汽車製造商可能會面臨數十億歐元的罰款。

Aurora與輝達 合推自駕卡車

自動駕駛技術開發商Aurora Innovation宣布與輝達(Nvidia)和德國大陸集團達成部署自動駕駛卡車的長期協議。總部位於賓州匹茲堡的Aurora已與PACCAR和沃爾沃等卡車製造商建立合作夥伴關係，在它們的卡車上開發和測試其自動駕駛系統Aurora Driver。Aurora 6日表示，計劃於4月在德州推出無人駕駛卡車運輸服務。根據協議，輝達涵蓋自動駕駛和輔助駕駛以及其他數位功能的運算平台 DRIVE Thor以及其汽車作業系統DriveOS，將整合到Aurora Driver系統中。大陸集團將於2027年量產該系統，以實現自動駕駛卡車的大規模部署。