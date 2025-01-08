折扣多、AI聊天機器人刺激消費 美假期線上支出年增8.7%

假期季線上支出較去年同期增加近9%。（美聯社）

Adobe Analytics數據顯示，假日期間線上支出比去年成長8.7%，因為促銷和人工智慧(AI)聊天機器人的使用有助於刺激購買。

Adobe數據顯示，從11月1日到12月31日，零售商 網站和應用程式的銷售額總計2414億元。該分析過濾超過1兆次的美國零售網站流量、1億種獨特商品和18個不同的產品類別。

Adobe表示，更多的需求而不是更高的價格推動了線上支出的增加。Adobe的數位物價指數發現，電子商務價格連續27個月逐月下降。該公司的數據未經通貨膨脹調整，否則整體消費者支出將會更高。

其他有關假日季的早期解讀看來也很強勁。根據萬事達卡 SpendingPulse的數據，11月1日至12月24日期間，美國假期季零售額不包括汽車銷售年增3.8%。

Adobe的數據顯示，大幅折扣激發了假期購物者的消費慾望。數據顯示，一般價格每下降1%，商品需求就較2023年假期季增加約1%；這導致線上支出額外增加22.5億元。

Adobe Digital Insights首席分析師潘迪亞(Vivek Pandya)表示，由於食品雜貨和房價持續走高，消費者在一年中期望花更少錢的時候等待購買非必需品。他將這種模式描述為「事件化購買」。

例如，他表示，購物者在亞馬遜 夏季的Prime Day活動期間或在總統日和陣亡將士紀念日等銷售日期間才會開始消費，「在這些時期之外，消費就有所回落。」

假期期間最優惠的線上交易集中在電子產品類別，其折扣最高達到標價的30.1%；玩具降價幅度高達28%；電視折扣最高可達24.2%；服飾方面，降價幅度最高達23.2%。

Adobe的數據顯示，電子產品、服裝以及家具和家居用品是假期季的三大銷售類別，約占線上總支出的54%。然而，年增幅最大的是食品雜貨，成長近13%至215億元，而化妝品則成長12.2%至77億元。