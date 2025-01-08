美服務業指數上升 投入支付價格飆升近2年高點 通膨上升

12月美國服務業活動加速，但投入支付價格飆升至接近兩年高點，顯示通膨上升，與聯準會今年降息 幅度較小的預測一致。

美國供應管理協會(ISM)表示，由於需求強勁，其非製造業採購經理人指數(PMI)從11月的52.1升至12月的54.1。經濟學家先前預測服務業PMI將升至53.3。

PMI讀數高於50代表占經濟三分之二以上的服務業成長。ISM認為PMI讀數高於49一般表示整體經濟擴張。

PMI加上包括消費者支出在內的所謂硬數據，顯示第4季經濟表現穩健。ISM上周表示，12月製造業PMI升至9個月高點。

ISM調查的新訂單指數從11月的53.7升至上月的54.2。其商業活動指數從上月的53.7升至58.2。

隨著需求的增加，投入成本也隨之增加。該調查的服務投入支付價格從11月的58.2躍升至64.4，為2023年2月以來的最高讀數。

12月調查的服務業就業 指標幾乎沒有變化，為51.4。在政府密切關注的就業報告中，它並不很能預測服務業就業人數。隨著颶風干擾結束以及波音 和另一家航太公司工廠工人罷工帶來的提振作用消退，上月就業成長可能會放緩。

經濟學家預測，繼11月激增22.7萬人之後，12月非農就業人數將增加15.4萬人。失業率維持在4.2%不變。