美服務業指數上升 投入支付價格飆升近2年高點 通膨上升
12月美國服務業活動加速，但投入支付價格飆升至接近兩年高點，顯示通膨上升，與聯準會今年降息幅度較小的預測一致。
美國供應管理協會(ISM)表示，由於需求強勁，其非製造業採購經理人指數(PMI)從11月的52.1升至12月的54.1。經濟學家先前預測服務業PMI將升至53.3。
PMI讀數高於50代表占經濟三分之二以上的服務業成長。ISM認為PMI讀數高於49一般表示整體經濟擴張。
PMI加上包括消費者支出在內的所謂硬數據，顯示第4季經濟表現穩健。ISM上周表示，12月製造業PMI升至9個月高點。
ISM調查的新訂單指數從11月的53.7升至上月的54.2。其商業活動指數從上月的53.7升至58.2。
隨著需求的增加，投入成本也隨之增加。該調查的服務投入支付價格從11月的58.2躍升至64.4，為2023年2月以來的最高讀數。
12月調查的服務業就業指標幾乎沒有變化，為51.4。在政府密切關注的就業報告中，它並不很能預測服務業就業人數。隨著颶風干擾結束以及波音和另一家航太公司工廠工人罷工帶來的提振作用消退，上月就業成長可能會放緩。
經濟學家預測，繼11月激增22.7萬人之後，12月非農就業人數將增加15.4萬人。失業率維持在4.2%不變。
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