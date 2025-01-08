我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

川普若豪取格陵蘭「北約瓦解」 中俄恐效仿強奪台灣、烏克蘭

美服務業指數上升 投入支付價格飆升近2年高點 通膨上升

財經新聞組／綜合報導

12月美國服務業活動加速，但投入支付價格飆升至接近兩年高點，顯示通膨上升，與聯準會今年降息幅度較小的預測一致。

美國供應管理協會(ISM)表示，由於需求強勁，其非製造業採購經理人指數(PMI)從11月的52.1升至12月的54.1。經濟學家先前預測服務業PMI將升至53.3。

PMI讀數高於50代表占經濟三分之二以上的服務業成長。ISM認為PMI讀數高於49一般表示整體經濟擴張。

PMI加上包括消費者支出在內的所謂硬數據，顯示第4季經濟表現穩健。ISM上周表示，12月製造業PMI升至9個月高點。

ISM調查的新訂單指數從11月的53.7升至上月的54.2。其商業活動指數從上月的53.7升至58.2。

隨著需求的增加，投入成本也隨之增加。該調查的服務投入支付價格從11月的58.2躍升至64.4，為2023年2月以來的最高讀數。

12月調查的服務業就業指標幾乎沒有變化，為51.4。在政府密切關注的就業報告中，它並不很能預測服務業就業人數。隨著颶風干擾結束以及波音和另一家航太公司工廠工人罷工帶來的提振作用消退，上月就業成長可能會放緩。

經濟學家預測，繼11月激增22.7萬人之後，12月非農就業人數將增加15.4萬人。失業率維持在4.2%不變。

就業 波音 降息

上一則

美股最錢線／對川普2.0太樂觀 可能適得其反

下一則

豐田汽車進軍日本輕型火箭新創 挑戰特斯拉太空霸權

延伸閱讀

華郵稱「全面關稅計畫」被削減 川普否認

華郵稱「全面關稅計畫」被削減 川普否認
川普執政2.0 國際局勢更危險 學者：川普口中抵抗軸心國成嚴峻現實

川普執政2.0 國際局勢更危險 學者：川普口中抵抗軸心國成嚴峻現實
中國服務業加速擴張 上月財新PMI指數升至52.2

中國服務業加速擴張 上月財新PMI指數升至52.2
歐PMI連2月低於榮枯線未甩疲態 日服務業景氣回升

歐PMI連2月低於榮枯線未甩疲態 日服務業景氣回升

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10
因強勁的經濟數據引發人們對聯準會今年降息可能性的質疑，導致美國公債殖利率飆升。主要科技股的下跌也拖累了市場走低，美股大幅收低。美聯社

美債殖利率大升 史指挫逾1% 科技股拖累那指跌近2%

2025-01-07 16:52

超人氣

更多 >
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的

像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的