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麥當勞新平台McValue 超值套餐將引爆速食業激戰

財經新聞組／綜合報導

麥當勞的全新McValue平台將在2025年引爆更多價值競爭。

分析師認為這個自2018年以來首次全美推出超值套餐的行為，是2024年下半年趨勢的「延伸」。

過去一年，麥當勞因顧客改成在家用餐，其他同業推出更多超值選擇，以及休閒餐廳業者像是Chipotle、Cava和Sweetgreen奪取其市占率而備受挑戰。

McValue平台納入去年6月推出的5元超值套餐；該套餐帶動客流量增加，但因10月爆發的大腸桿菌而中斷。麥當勞還提供多1元就買一送一的選項；最後還有本地優惠和應用程式內獨家優惠，例如10元以上可享20%折扣。

從7日開始，美國所有據點全面提供McValue平台。

此外，麥當勞將在2025年前幾周與16個品牌合作提供額外優惠，例如免費一個月的YouTube TV，甚至Tinder Gold Premium Access訂閱。客戶可以透過各種平台上的廣告活動來選擇。

Wedbush分析師塞堤安(Nick Setyan)並不認為這個平台會帶來巨大的利潤，但吸引更多顧客上門可能會導致一些食客升級到更昂貴的菜單選項。

他還表示，菜單可能會成為「龐大的交易驅動因素」，對投資人來說可能是個好消息。因為在這種競爭激烈的價值環境中，即使同店銷售額成長2%也「相當不錯了」。

Jefferies分析師巴里許(Andy Barish)預計今年競爭將會更加激烈。繼假期和夏季等傳統促銷期之後，2025年的價值傾向將「更加明顯、更加沉重」。

BTIG分析師薩勒赫(Peter Saleh)表示，對於速食巨頭來說，推出價值平台現在是「一種必要的罪惡」，「當麥當勞打折時，每個人都必須跟進這樣做。這就像一場追隨領導者的遊戲；但是打折對於獲利從來都不是好事。」他預計今年前兩個月業界將進行大力促銷。

麥當勞 投資 利潤

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