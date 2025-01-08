高利率+消費疲軟 美企去年686家聲請破產創14年新高

有40年歷史的派對用品連鎖業者Party City在去年12月宣布破產。(美聯社)

美國企業破產 數達到全球金融危機後的最高水準，原因是高利率和消費需求疲軟，衝擊苦陷掙扎的企業。

根據標普全球市場財智的數據，至少有686家美國企業在2024年聲請破產，比2023年增加約8%，是自2010年有828家業者聲請破產以來最多。

另據信評業者惠譽 （Fitch Ratings）的數據，為避免破產而進行的法庭外策略操作行動也增加，案件數大約是聲請破產案件數的兩倍。這導致債務總額至少達到1億美元的發行人的優先債權人，債務回收率降至2016年來最低。

在2024年企業倒閉案例中，派對用品供應零售業者Party City的倒閉具有代表性。在去年12月，該公司提交數年來的第二度破產聲請。此前，Party City才在2023年10月脫離第11章破產程序。

Party City表示，將關閉全美700家門市，原因是在由成本通膨壓力和消費者支出等因素造成甚具挑戰的環境中，該公司陷入困境。

新冠疫情刺激措施退場使得消費需求下降，衝擊仰賴非必需消費支出的企業。去年其他主要破產案例包括食品容器製造商特百惠（Tupperware）、連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）、廉價航空先驅精神航空公司（Spirit Airlines）和化妝品零售商雅芳（Avon Products）。

安永首席經濟分析師達科（Gregory Daco）表示：「持續高昂的商品和服務成本正在抑制消費者需求」，而較低所得家庭的負擔尤其沉重，「但即便在中等和較高所得的家庭，支出也更為審慎」。

隨著聯準會展開降息 ，企業和消費者承受的壓力有所緩解，不過央行官員們已指出，預期今年降息幅度僅有2碼。

美國2021年和2022年合計只有777件破產案件，當時Fed降息，因此資金成本很低。不過，企業破產數在2026年大增至636件、去年進一步攀升。在去年聲請破產的企業中，至少有30家負債達到10億美元以上。