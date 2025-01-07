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黃仁勳CES演說／Nvidia推全球最小AI超級電腦 3000美元起跳

編譯季晶晶／綜合7日電
輝達（Nvidia）推出全球最小的AI超級電腦。(取材自Nvidia官網)
輝達（Nvidia）推出全球最小的AI超級電腦。(取材自Nvidia官網)

想擁有一台個人AI超級電腦嗎？輝達（Nvidia）在CES宣布，5月將推出一款名為Project Digits的全球最小AI PC，核心是全新的GB10 Grace Blackwell超級晶片，插上標準的電源插座後，就能運行複雜的AI模型。

這是專為開發人員、而非AI使用者打造的平台。開發人員將可處理高達2000億個參數的AI模型。產品外型看起來很像蘋果的Mac Mini，起售價是3000美元。

Nvidia執行長黃仁勳發新聞稿說，「AI將成為各行各業各種應用程式的主流。有了Project Digits，Grace Blackwell超級晶片將能供數百萬開發人員所用」，讓資料科學家、研究員和學生都能參與並塑造AI時代。

GB10提供高達1 petaflop的AI運算效能。這款晶片由聯發科（2454）合作開發，該公司「為能源效率、效能與連線能力的最佳化做出貢獻」。分析師指出，這代表聯發科SoC整合設計的專業能力。Nvidia與聯發科之前曾宣布在車用解決方案上合作，雙方的關係或許有了相當大的發展。

每台Project Digits都配備128GB統一且快取同調的記憶體（遠優於一台筆電的16GB或32GB記憶體），以及高達 4TB的NVMe儲存空間。

如果應用程式的要求更高，可利用NVIDIA ConnectX網路，將兩台Project Digits的AI PC聯結起來，處理多達4,050億個參數的AI模型。

使用者還可存取Nvidia的AI軟體資料庫，包括開發套件、協調工具，以及透過Nvidia NGC目錄提供的預先訓練模型。

使用者可先在Project Digits本機建立、微調和推理大型AI模型，然後再透過相同的Grace Blackwell架構與Nvidia AI Enterprise軟體平台，將其無縫部署到雲端或資料中心。

AI 晶片 雲端

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