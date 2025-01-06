我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

晶片股發威 史指那指連漲 道指先盛後衰

看好景氣復甦 比爾蓋茲重押運輸股 敲進這兩檔

編譯任君翔／綜合外電
比爾蓋茲重金買入Paccar、聯邦快遞股票。（美聯社）
比爾蓋茲重金買入Paccar、聯邦快遞股票。（美聯社）

比爾蓋茲押寶美國景氣將持續復甦，去年第3季悄悄砸下重金敲進兩檔運輸股，分別是卡車製造商Paccar及聯邦快遞（FedEx）。

史坦普500運輸指數2024年下跌0.5%，表現遠遜於整體史坦普500指數的上漲23%。但分析師認為，蓋茲挑選這兩檔股票，反映要是2025年經濟改善，他相信運輸業情況會好轉。

蓋茲以每股約100美元的價格，買入100萬股Paccar股票，投資金額高達1億美元。Paccar是重型卡車生產者，掌握了全美Class 8重型卡車市場的近30%市場，占有率僅次於市場龍頭Freightliner。

近來卡車需求出現復甦跡象，ACT研究公司總裁韋斯說，處於打造2025年未出貨訂單的初期階段，2024年11月訂單較前月大增21%。

另外，蓋茲也以平均每股273美元的價格，購入100萬股聯邦快遞股票，總金額達2.73億美元。

儘管聯邦快遞去年第3季財報使人失望，並下修年度財測。但宣布將分拆其零擔貨運（TLT）部門，成立獨立上市公司FedEx Freight。零擔貨運部門2023年估計賺進94億美元，可能是未來的成長引擎。

聯邦快遞 史坦普500 比爾蓋茲

上一則

高盛下修金價年底預測水準 由3000美元降為2910美元

下一則

NVIDIA股價創新高 市值3.66兆美元 等待黃仁勳演說添動能

延伸閱讀

微軟砸錢挺AI帶旺美股 輝達勁揚 台積ADR市值超車博通

微軟砸錢挺AI帶旺美股 輝達勁揚 台積ADR市值超車博通
彭博調查：美股和美元2025年繼續上揚 川普執政是利多

彭博調查：美股和美元2025年繼續上揚 川普執政是利多
「股神」巴菲特寶刀未老 波克夏去年股價漲幅擊敗史坦普500

「股神」巴菲特寶刀未老 波克夏去年股價漲幅擊敗史坦普500
史坦普500恐連續2年無緣聖誕行情 但未必能左右新年表現

史坦普500恐連續2年無緣聖誕行情 但未必能左右新年表現

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

2024-12-30 23:55
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸