川普恐妨礙Fed降息 美30年公債殖利率創1年多新高

美國30年期公債殖利率6日盤中登上2023年底以來最高。（路透）

由於美國即將上任的政府政策不確定性可能阻礙通膨降溫，美國債市近來持續承壓。美國30年期公債殖利率 6日盤中攀上2023年底以來最高，期限較短的公債殖利率也上揚。

美國30年期公債殖利率6日盤中上漲3個基點至4.85%，是2023年11月以來最高，日本 和德國 公債殖利率也雙雙攀升，日本10年期公債殖利率6日盤中漲至1.125%，是2011年7月以來最高水準，德國10年期公債殖利率上2個月高點；債券殖利率和價格呈反向走勢。

美國本周將標售3年、10年和30年期公債，競標時間分別是6日、7日及8日，都比以往提前一天。美國9日將為前總統卡特（Jimmy Carter）舉行國葬，是公債競標時間提前的原因。

包括舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在內，美國聯準會（Fed）數名官員上周末的發言，都加深2025年Fed對降息將抱持較謹慎態度的看法。Jefferies International首席經濟學家庫瑪爾（Mohit Kumar）說：「Fed去年12月會議散發鷹派氣息，加上市場對美國財政狀況感到憂心，都導致殖利率承受上漲壓力。」