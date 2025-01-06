長期衝擊難逃 川普新關稅政策恐重傷三大產業

對川普2.0關稅曝險最高的零售業，莫過於1美元商店，以及販售消費電子、美妝等產品的店家。(路透資料照片)

美國總統當選人川普 揚言，20日上台後將對進口自中國和其他國家的產品課徵新關稅 。儘管美國商界大致支持川普的決定，但新一波關稅一旦實施，仍會讓眾多美企付出高昂代價。

川普選前已承諾將對中國進口貨課徵60%的關稅，另對其他國家進口產品課10%的稅率，勝選後又表示，有意對墨西哥和加拿大加徵25%的關稅。

若這些關稅提案全部付諸實施，Tax Foundation估算，美國平均關稅稅率將從目前占進口總值的2.4%飆上17.7%，為1934年來最高。

對進口材料與零件曝險最高的企業將首當其衝，短期內企業可能的因應對策包括與供應商重議合約、調整供應鏈、囤積庫存，或藉遊說爭取豁免新關稅。但長期而言，川普新關稅的衝擊可能難以避免，以下三種產業可能遭受最重的衝擊。

零售業 ：2019年的研究顯示，美國零售業約23%的耐久財和19%的非耐久財是進口貨，對川普2.0關稅曝險最高的零售業者，莫過於1美元商店，以及販售消費電子、美容化妝、玩具、家具等產品的店家。業者已經設法應變，包括另覓供貨來源、或趕在新關稅實施前進口，也可能試圖藉遊說爭取關稅豁免或降低稅率。

科技業：科技產品最終成本受到的影響程度不一，只有產品內含的外國零組件才會被課新關稅。概括而言，毛利率愈高的企業，愈能吸收關稅衝擊，例如輝達（Nvidia）受到的影響可能較輕，利潤微薄的電腦硬體廠商則可能嚐到苦頭。

汽車業：在美國組裝的熱門車款，約50%至70%的零件來自加拿大或在美國本土製造，其餘則進口自墨西哥和別處。進口零件和材料價格上漲，也將衝擊美國汽車製造業者的營收和獲利。關稅若導致車價更昂貴，將降低消費者需求。