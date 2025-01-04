美國長期公債2025年苦盡甘來？ 取決於這「關鍵因素」

美國公債價格3日在交投淡靜中挫跌，殖利率小幅收高，反映製造業數據比預期強、聯準會（Fed）官員樂觀看待經濟展望，而且非農就業報告下周出爐、新一輪債券發行潮又將出籠，交易員保守應對。（路透）

美國公債價格3日在交投淡靜中挫跌，殖利率 小幅收高，反映製造業數據比預期強、聯準會（Fed）官員樂觀看待經濟展望，而且非農就業 報告下周出爐、新一輪債券發行潮又將出籠，交易員保守應對。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率3日收盤攀升3.2個基點至4.279%，但過去一周來下滑4.6個基點，中斷之前連三周上升走勢。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。金融市場1日因元旦假日休市。

基準的10年期美國公債殖利率攀升2.2個基點，收在4.596%，全周共下滑2.3個基點，扭轉前三周上升走勢。

30年期殖利率攀升1.8個基點至4.815%，周線升幅不及1個基點。至此，30年期殖利率已一連四周走高。

下周聚焦就業報告、公債標售

美國12月ISM製造業指數為49.3，優於市場預期的48.0，但仍低於象徵景氣榮枯界線的50，顯示未脫離萎縮狀態。但周四公布的數據另顯示，在止於12月28日的一周，初領失業救濟金人數減至21.1萬人，低於道瓊社訪調經濟學家預估的22.5萬人。

LPL金融公司首席經濟學家羅契說：「製造業就業市場持續降溫，可能是招聘活動普遍減弱的訊號。」

Jefferies經濟學家西蒙斯說：「依我們之見，未來美國製造業好轉跡象將遠超過惡化跡象。未來一年（Fed）會進一步降息 ，只是腳步將放緩。」他指出，川普2.0政策聚焦於提升製造業競爭力，包括鬆綁監管法規、藉減稅營造寬鬆環境等，這些無疑都是利多，但關稅的利弊得失尚待觀察。

投資人將密切關注下周五公布的非農就業報告。華爾街日報調查顯示，受訪經濟學家預測，上月非農就業人口新增15.5萬人，比11月的22.7萬人縮減，失業率料將持穩次4.2%。LPL的羅契也認為，上月新增就業人數可能不到20萬人。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金表示，他對經濟成長前景有信心，但認為抗通膨之戰還沒打完。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool網站，期貨市場價格顯示，交易員預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1月維持基準利率目標區間在4.25%~4.50%的機率達89.3%，降息1碼機率僅10.7%。

另外，美國財政部未來一周將標售一系列新公債，包括周一的3年期公債、周二和周三的10年期和30年期公債。因前總統卡特國葬9日舉行，標售日期較平常提早一天。

左右美債走勢的關鍵因素：對Fed終端利率的預期

回顧過去這一年來，美國公債市況起起伏伏。10年期公債殖利率2024年初不到3.9%，春季暴衝到4.7%，然後摔落3.7%，年終又回升至4.5%。

美國長期公債殖利率從9月低谷大幅翻揚，原因何在引起諸多揣測，不少人認為是川普2.0政策讓債市憂心忡忡所致。

彭博經濟學家則指出，決定性因素或許只有一個：市場對Fed終端利率的預期已轉變。

10年期美債殖利率已從9月觸及的3.6%低點升到約4.6%，期間整整升了1個百分點，同時市場對Fed未來降息幅度的預測則縮小1.25個百分點。這段期間湧現的長債賣壓，假如反映的是對美國債台高築難以為繼、公債需求疲弱或發行量大增的疑慮，照理說市場預估的Fed終端利率與10年期殖利率的差距會擴大才對，實際上兩者利差卻縮小超過20個基點。

因此，彭博經濟學家研判，分析哪些因素影響市場對Fed降息路徑的預期，仍將比其他令人憂慮的因素，更能決定2025年美國公債殖利率走勢。

2025長債前景或將好轉 但Fed仍是變數

目前Fed基準利率是4.25%~4.5%，投資人預期2025年總計可能降息0.5個百分點，但實際降息幅度也許更大，也可能完全不降，全看美國經濟和通膨走向而定。

儘管不確定性高，但在美國中、長期公債歷經坎坷的2024年後，2025年可能迎來轉機。

去年長債受創最深，iShares 20年期以上美國公債ETF報酬率為負8%，因為殖利率上揚導致價格下跌。

好消息是，美國公債如今提供不錯的殖利率，長債提供將近4.75%的殖利率；如果殖利率降回4%，報酬率可達20%。風險則包括聯邦赤字龐大、通膨可能回升等。但持有美國公債這種「安全」資產至少不必擔心得夜不成眠，亦可防範萬一2025年經濟意外沉淪的風險。